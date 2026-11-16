La tendencia a la suba se extendió también al segmento financiero, donde el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas a través de activos financieros alcanzó los $1.692, con un alza del +1,1%, mientras que el MEP cotizó a $1.586, y un incremento del 0,5%.

El dólar comenzó la semana con subas en todas sus variantes.

Esta suba se conoció en momentos en que la Fundación Mediterránea alertó que “si se consideran de manera realista las fuentes de financiamiento, hoy disponibles, puede estimarse un faltante de 17.000 millones de dólares, que requeriría un uso intensivo de reservas del Banco Central”.

A diferencia de 2019, cuando Mauricio Macri perdió las PASO frente a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, detallaron que “las expectativas pesan por los vencimientos de deuda del Tesoro y del Banco Central por 28.000 millones de dólares para 2027”, en un año “en el que habrá que transferirle 5.600 millones netos al FMI, luego de años de flujo positivo hacia Argentina”, destacó la Fundación a través de un comunicado.

La suba se produjo después de que esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, brindara una entrevista por Radio Mitre, donde afirmó que “lo importante es que estás por el camino correcto”, defendió el programa del presidente Javier Milei y advirtió que volver al modelo anterior significaría “querer un país con más pobres”.