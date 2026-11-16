A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el 2027 será un mejor año en lo económico, el precio de la divisa registró un alza repentina.
La falta de oferta de dólares impulsó este lunes un aumento en el precio de la divisa en todas sus variantes, que se reflejó en un valor de $ 1.600 para el mercado libre o “blue”, el valor máximo del año, con un alza del 1,9% respecto del cierre del viernes.
Para dar una muestra de la menor oferta, en el segmento mayorista, donde operan las empresas, solo se negociaron unos 348 millones, contra los US$ 620 millones del viernes. En ese segmento, el incremento fue del 0,5% para terminar en $1.551 por dólar, alcanzado el nivel máximo que mostró a comienzos de mes.
Por su parte, el tipo de cambio oficial registró un incremento de 17 pesos o 1,1% en noviembre, mientras que en el transcurso de 2026 la suba es de 96 pesos o 6,6 %
El dólar al púbico ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.575 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central (BCRA) informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.573,65 para la venta y $1.520,20 para la compra.
La tendencia a la suba se extendió también al segmento financiero, donde el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas a través de activos financieros alcanzó los $1.692, con un alza del +1,1%, mientras que el MEP cotizó a $1.586, y un incremento del 0,5%.
Esta suba se conoció en momentos en que la Fundación Mediterránea alertó que “si se consideran de manera realista las fuentes de financiamiento, hoy disponibles, puede estimarse un faltante de 17.000 millones de dólares, que requeriría un uso intensivo de reservas del Banco Central”.
A diferencia de 2019, cuando Mauricio Macri perdió las PASO frente a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, detallaron que “las expectativas pesan por los vencimientos de deuda del Tesoro y del Banco Central por 28.000 millones de dólares para 2027”, en un año “en el que habrá que transferirle 5.600 millones netos al FMI, luego de años de flujo positivo hacia Argentina”, destacó la Fundación a través de un comunicado.
La suba se produjo después de que esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, brindara una entrevista por Radio Mitre, donde afirmó que “lo importante es que estás por el camino correcto”, defendió el programa del presidente Javier Milei y advirtió que volver al modelo anterior significaría “querer un país con más pobres”.
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