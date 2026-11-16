* Mauro González, presidente de la Confederación PyME.

* Adriana Errecalde, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias Patagonia Sur.

* Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

* Pablo Rico, presidente de la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), con intervención por Webex.

* Pablo Gaspari, presidente de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA).

* Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC).

* Claudio Aníbal Páez, referente en la Ciudad de Buenos Aires de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

* Rubén Pallone, presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA).

* Noelia Lezcano, presidenta de la Asociación Civil Liderar Mujer e integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo.

* Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

* Diego Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

* Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmartinense (CES).

* Marco Meloni, de la Fundación Pro Tejer.

En cuanto a la participación legislativa, además de la diputada Marcela Pagano (Coherencia), estuvieron los legisladores Jorge Taiana, Eduardo Félix Valdés, Sabrina Selva, Marina Dorotea Salzmann y Carlos Daniel Castagneto, de Unión por la Patria, y de Alberto Arrúa, de Argentina Federal.

El encuentro resultó la continuidad a la presentación del Monitor Mensual de Empresas del 14 de septiembre y de la segunda jornada efectuada el 16 de octubre. El Observatorio busca dar seguimiento a la evolución de las empresas y llevar al debate parlamentario las propuestas del sector productivo para sostener la actividad y el empleo.