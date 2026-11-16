Los activos argentinos comenzaron la semana en terreno negativo. El indicador de JP Morgan aumentó 1,6%, mientras el dólar oficial avanzó hasta los $1.575.
Los activos financieros de la Argentina se deterioran en el inicio de la semana con suba del dólar y del riesgo país, mientras caen bonos y acciones.
El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este lunes a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un alza de $ 5 con relación al último cierre.
En tanto, el Blue se mueve en $1.560 / $1.580 para ambas puntas y el mayorista en $1.539 y $1.548
Por su parte, el riesgo país sube a 843 puntos, 13 unidades por encima del último cierre, a raíz de una nueva caída de los bonos de la deuda pública de hasta 1%.
Los títulos argentinos abren la semana absorbiendo los shocks externos y la desconfianza de los inversores por la debilidad de la actividad.
En tanto, el MERVAL cae 1,8%, mientras que los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de pérdidas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló hoy la coyuntura es producto del shock externo que produjo un aumento de la tasa de interés y un menor crecimiento a nivel mundial, al tiempo que aseguró que existe un fuerte componente político por temor al regreso del kirchnerismo.
Caputo destacó que, pese a que el Riesgo País pasó de 400 a 850 puntos en los últimos meses, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable y el Banco Central continuó comprando reservas.
Según el ministro, ese comportamiento refleja la fortaleza del programa económico y contradice los pronósticos que anticipan una mayor volatilidad cambiaria durante 2027.
Además, proyectó un superávit comercial de US$30.000 millones para el próximo año y sostuvo que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) prácticamente se duplicarán.
En el escenario internacional, la atención está puesta en la presentación de resultados de Nvidia, prevista para este martes 17 de noviembre, y en el esperado debut bursátil de Anthropic, programado para el jueves 19. Ambos acontecimientos podrían influir en el comportamiento de los mercados tecnológicos.
En el plano local, los operadores también siguen el tratamiento legislativo de la reforma electoral, las señales de política económica y la evolución de las tasas de interés.
comentar