Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo de inversiones por hasta US$ 7.000 millones

El entendimiento será anunciado este miércoles en Nueva York e incluirá unos US$ 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG, además de financiamiento para infraestructura y exportaciones de energía y minerales críticos.
Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos anunciarán este miércoles un acuerdo de inversiones y financiamiento por unos US$ 7.000 millones, destinado principalmente al desarrollo de infraestructura, energía y cadenas de suministro.
El anuncio se realizará por la noche en el Consulado argentino en Nueva York y estará a cargo del canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau, en representación de Javier Milei y Donald Trump, respectivamente.
El proyecto central será Argentina LNG, una iniciativa que reúne a YPF, la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Para este emprendimiento se contempla un financiamiento de alrededor de US$ 6.000 millones por parte del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank), junto con la participación de inversores privados.
El esquema, según se informó, no consistirá en un único préstamo ni en un desembolso inmediato, sino que contemplará distintos instrumentos financieros ofrecidos por organismos estadounidenses, entre ellos el Exim Bank y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC).
Además del proyecto de GNL, el acuerdo apunta a impulsar obras de infraestructura que permitan aumentar las exportaciones argentinas de energía, minerales críticos y materias primas, al tiempo que busca fortalecer las cadenas de suministro entre ambos países.
Argentina LNG cuenta con el mayor proyecto presentado hasta ahora bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por un monto estimado de USD 51.000 millones.
La iniciativa se conoce durante la visita de Milei a Nueva York y en medio del acercamiento entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos.
Este martes, Milei y Trump coincidieron en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, donde ambos plantearon la importancia de proteger los recursos naturales y las cadenas de suministro de la región.
Trump sostuvo que los países americanos deben mantener el control de sus recursos energéticos, tierras raras y corredores de comercio agrícola, mientras que Milei destacó la necesidad de garantizar la seguridad y el desarrollo de los recursos críticos de la Argentina.
El acuerdo que firmarán Quirno y Landau será uno de los principales anuncios económicos de la gira presidencial y tendrá como primer eje el financiamiento para el desarrollo y la exportación de gas natural licuado argentino.
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