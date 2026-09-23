Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo de inversiones por hasta US$ 7.000 millones

Además del proyecto de GNL, el acuerdo apunta a impulsar obras de infraestructura que permitan aumentar las exportaciones argentinas de energía, minerales críticos y materias primas, al tiempo que busca fortalecer las cadenas de suministro entre ambos países.

Argentina LNG cuenta con el mayor proyecto presentado hasta ahora bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por un monto estimado de USD 51.000 millones.

El acuerdo y la relación entre Milei y Trump

La iniciativa se conoce durante la visita de Milei a Nueva York y en medio del acercamiento entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos.

Este martes, Milei y Trump coincidieron en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, donde ambos plantearon la importancia de proteger los recursos naturales y las cadenas de suministro de la región.

Trump sostuvo que los países americanos deben mantener el control de sus recursos energéticos, tierras raras y corredores de comercio agrícola, mientras que Milei destacó la necesidad de garantizar la seguridad y el desarrollo de los recursos críticos de la Argentina.

El acuerdo que firmarán Quirno y Landau será uno de los principales anuncios económicos de la gira presidencial y tendrá como primer eje el financiamiento para el desarrollo y la exportación de gas natural licuado argentino.