Internacionales |

Conflicto en Medio Oriente: EE,UU recibió respaldo de Francia, Reino Unido y Alemania

El bloque E3 emitió un comunicado conjunto en el que advirtió que podría avanzar en medidas contra Irán para neutralizar su capacidad de lanzar misiles y drones.

Francia, Reino Unido y Alemania manifestaron este domingo su respaldo a Estados Unidos y anticiparon que podrían adoptar acciones defensivas contra Irán. En un comunicado conjunto, el denominado E3 sostuvo que evaluará medidas “necesarias y proporcionadas” para destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones, en el marco de la creciente tensión en Medio Oriente.

Los tres gobiernos señalaron que las eventuales acciones buscarán proteger sus intereses y los de sus aliados en la región. Además, confirmaron que coordinarán con Washington y con países aliados cualquier paso que se adopte ante la escalada militar en curso.

ADEMÁS: En plena ofensiva, Trump se mostró dispuesto al diálogo con Irán

El pronunciamiento lleva la firma del presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz. Los líderes condenaron los ataques iraníes con misiles y drones, a los que calificaron de “indiscriminados y desproporcionados”, y aseguraron que amenazan tanto a personal militar como a civiles en la región.

teherian
Teherán recibió una nueva ola de bombardeos (Foto: EFE).

Teherán recibió una nueva ola de bombardeos (Foto: EFE).

En las últimas horas se registraron incidentes que involucraron de manera directa a países europeos. Un dron impactó en un hangar naval francés en Emiratos Árabes Unidos, con daños materiales limitados, mientras que el Ministerio de Defensa británico informó que un caza Typhoon, en una misión conjunta con Qatar, interceptó otro aparato no tripulado. Las represalias iraníes también alcanzaron a naciones como Baréin y Kuwait, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

ADEMÁS: Irán: designan a un acusado por el atentado a la AMIA al frente de la Guardia Revolucionaria

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados