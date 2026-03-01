Conflicto en Medio Oriente: EE,UU recibió respaldo de Francia, Reino Unido y Alemania

Los tres gobiernos señalaron que las eventuales acciones buscarán proteger sus intereses y los de sus aliados en la región. Además, confirmaron que coordinarán con Washington y con países aliados cualquier paso que se adopte ante la escalada militar en curso.

El pronunciamiento lleva la firma del presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el canciller alemán, Friedrich Merz. Los líderes condenaron los ataques iraníes con misiles y drones, a los que calificaron de “indiscriminados y desproporcionados”, y aseguraron que amenazan tanto a personal militar como a civiles en la región.

teherian Teherán recibió una nueva ola de bombardeos (Foto: EFE).

En las últimas horas se registraron incidentes que involucraron de manera directa a países europeos. Un dron impactó en un hangar naval francés en Emiratos Árabes Unidos, con daños materiales limitados, mientras que el Ministerio de Defensa británico informó que un caza Typhoon, en una misión conjunta con Qatar, interceptó otro aparato no tripulado. Las represalias iraníes también alcanzaron a naciones como Baréin y Kuwait, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.