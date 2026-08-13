Crece la mora en escuelas privadas y el Gobierno tomó una decisión con los vouchers

"Hay un 11% de morosidad promedio. Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de mora es la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, que en algunos casos llegan al 20%", advirtió Zurita.

Además del incremento en la morosidad, las instituciones educativas privadas atraviesan otros factores que impactan en su funcionamiento. Desde AIEPA señalaron que entre los principales desafíos aparecen la reducción de la matrícula, el aumento de los costos fijos y la diferencia entre la evolución de los salarios docentes y las actualizaciones autorizadas para las cuotas en colegios con aporte estatal.

Frente a ello, el Gobierno nacional dispuso la suspensión durante todo 2026 de dos artículos del Reglamento General del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, con el objetivo de evitar que se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios durante el actual ciclo lectivo.

En concreto, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano suspendió el artículo 14 y al artículo 21, inciso e), del reglamento aprobado en abril de este año. Es decir, desde ahora la falta de pago de dos cuotas escolares no provocará la suspensión del beneficio y acumular tres cuotas impagas tampoco será motivo para cancelarlo.

El Programa de Vouchers Educativos fue creado en marzo de 2024 como una prestación temporaria destinada a familias cuyos hijos de hasta 18 años concurren a instituciones educativas públicas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal, siempre que el ingreso familiar no supere los 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Los artículos suspendidos establecen disposiciones vinculadas con las certificaciones mensuales que deben realizar las instituciones educativas sobre los beneficiarios y con el cese de la prestación. Hasta ahora, las deudas en las cuotas hacía que las familias pierdan el beneficio.

Según los fundamentos de la resolución, la decisión responde a que el ciclo lectivo se encuentra en curso y busca evitar que el cumplimiento de esas disposiciones pueda afectar la continuidad educativa de los estudiantes alcanzados por el programa. La suspensión tendrá vigencia únicamente durante el año 2026.