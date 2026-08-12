Luis Caputo: "Si creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado"

Referido a las crisis del país, agregó: "Nos han estado haciendo bullying por años, y hay gente que lo supera con el tiempo; hay algunos que tardan más y hay otros que no lo superan. Por más que hagamos lo que hagamos, hay personas que no van a poder sacarse de encima todo lo que vivieron".

El funcionario también se refirió a la situación de los distintos sectores de la economía, donde hay una marcada heterogeneidad entre los que crecen de manera constante -como la energía y la minería- y los que se encuentran más rezagados, como es el caso de la industria y el comercio.

En ese sentido, indicó que el buen pasar de la energía y la minería permitió tener un mayor ingreso de dólares y, a su vez, sirve para recomponer el balance del Banco Central (BCRA).

"Que le vaya bien a estos sectores permite que haya suficientes dólares para que haya estabilidad cambiaria y que no tengamos que vivir la locura que fue hace años".

Adelantó, además, la llegada de nuevas inversiones en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de hasta US$50.000 millones. "En breve se van a enterar de los proyectos aprobados que son solo un cuarto, porque va a venir algún que otro RIGI por hasta US$ 50.000 millones".

Caputo criticó al modelo económico del último gobierno nacional, el cual "no servía" y generó "más inflación y más pobreza". "No creció la industria, no creció el comercio y no creció la construcción. Claramente queremos salir de ese modelo".

"Es la primera vez que vamos por el camino correcto; siempre Argentina fue para abajo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar y profundizar todos estos cambios", detalló.

Y agregó: "Cuando uno ve los resultados de este programa comparado con otros considerados exitosos, este rankea arriba de cualquiera de esos programas. Hay una buena razón para ser optimistas".