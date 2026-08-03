Crecen las importaciones "puerta a puerta" y ya compiten con los shoppings

En rubros como indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, amoblamientos, decoración y juguetes treparon al 40% del mercado local.
Las llamadas importaciones "puerta a puerta" alcanzaron un volumen equivalente al 40% de las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, amoblamientos, decoración y juguetes en los centros comerciales y shoppings relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Según los datos del organismo oficial, en 2024 esa proporción del mercado era inferior al 10%.
Según la consultora Analytica, este tipo de transacciones adquirieron una incidencia considerable sobre los sectores comerciales e industriales que compiten directamente con los productos extranjeros.
En este contexto, en junio ingresaron a la Argentina mercaderías por US$ 125 millones mediante servicios postales, lo que marcó un incremento interanual del 73,8% y un nuevo máximo histórico. La cifra superó el récord anterior de US$ 118 millones, registrado apenas dos meses antes, en abril.
El incremento resultó todavía más significativó frente a junio de 2024, antes de la flexibilización del régimen aplicada a mediados de noviembre de ese año. Desde entonces, las importaciones vía courier aumentaron 641,5%.
Mientras que durante el primer semestre de 2026, las operaciones acumularon U$s 643 millones, un 104,2% más que en igual período de 2025. El monto quedó apenas U$s251 millones por debajo de todo lo importado mediante este mecanismo durante el año pasado.
Analytica vinculó el avance con la estabilidad del dólar, la recuperación de los salarios medidos en moneda estadounidense y la flexibilización de las importaciones dispuesta por el Gobierno.
En términos macroeconómicos, el volumen todavía representa una porción limitada: equivale al 1,8% de las importaciones totales y al 13,5% de las compras externas de bienes de consumo.
Sin embargo, el valor mensual de las importaciones postales equivale a cerca del 40% de lo vendido en rubros clave de los más de 70 centros comerciales, con más de 6.000 locales, que integran la encuesta del Indec.
La proporción contempla las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, amoblamientos, decoración y juguetes. El promedio móvil de tres meses pasó de menos del 10% a comienzos de 2024 al 40,2% en mayo de este año.
Ese crecimiento coincidió con una retracción de los sectores más expuestos. Entre enero y mayo, las ventas reales de indumentaria, electrónica y decoración cayeron 4,8% interanual en los shoppings y 5,2% en los supermercados. Frente a 2023, los retrocesos alcanzaron el 12,3% y el 23,5%, respectivamente.
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