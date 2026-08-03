Crecen las importaciones "puerta a puerta" y ya compiten con los shoppings

Mientras que durante el primer semestre de 2026, las operaciones acumularon U$s 643 millones, un 104,2% más que en igual período de 2025. El monto quedó apenas U$s251 millones por debajo de todo lo importado mediante este mecanismo durante el año pasado.

Analytica vinculó el avance con la estabilidad del dólar, la recuperación de los salarios medidos en moneda estadounidense y la flexibilización de las importaciones dispuesta por el Gobierno.

En términos macroeconómicos, el volumen todavía representa una porción limitada: equivale al 1,8% de las importaciones totales y al 13,5% de las compras externas de bienes de consumo.

Sin embargo, el valor mensual de las importaciones postales equivale a cerca del 40% de lo vendido en rubros clave de los más de 70 centros comerciales, con más de 6.000 locales, que integran la encuesta del Indec.

La proporción contempla las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, amoblamientos, decoración y juguetes. El promedio móvil de tres meses pasó de menos del 10% a comienzos de 2024 al 40,2% en mayo de este año.

Ese crecimiento coincidió con una retracción de los sectores más expuestos. Entre enero y mayo, las ventas reales de indumentaria, electrónica y decoración cayeron 4,8% interanual en los shoppings y 5,2% en los supermercados. Frente a 2023, los retrocesos alcanzaron el 12,3% y el 23,5%, respectivamente.