La venta de motos 0 km creció 30,4% en julio

Más atrás se ubicaron Keller, que descendió del segundo al cuarto puesto con 7.341 patentamientos, y Corven, que se mantuvo entre las cinco marcas más vendidas con la misma cantidad de unidades. Zanella, en tanto, volvió a quedar fuera del top cinco.

También hubo cambios entre los modelos más elegidos. La Honda Wave 110S recuperó el liderazgo del mercado con 8.300 unidades patentadas, seguida por la Keller KN 110-8, con 6.288, y la Gilera Smash, con 6.251.

El ranking de julio se completó con la Motomel B110, que ocupó el cuarto lugar con 4.763 unidades, y la Corven Energy 110, quinta con 3.901 patentamientos.

Los datos reflejan que el mercado de las motos continúa mostrando un desempeño sólido durante 2026, con un crecimiento sostenido tanto en la comparación interanual como en el acumulado del año, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del sector automotor.