La venta de motos 0 km creció 30,4% en julio

Según ACARA, en julio se patentaron 71.217 motovehículos, un 30,4% más que en el mismo mes del año pasado y un 3,4% por encima de junio.
El mercado de las motos 0 kilómetro mantuvo su ritmo de crecimiento durante julio. Según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 71.217 unidades, lo que representó un incremento del 30,4% respecto del mismo mes de 2025.
El sector también mostró una mejora frente a junio. En comparación con el mes anterior, cuando se habían registrado 68.850 operaciones, las ventas aumentaron un 3,4%, con 2.367 unidades adicionales.
Con este resultado, el mercado acumula 511.986 motos patentadas en los primeros siete meses de 2026, un crecimiento del 41,9% en relación con el mismo período del año pasado, cuando se habían comercializado 360.709 motovehículos.
En el ranking de marcas, Honda volvió a liderar cómodamente el mercado con 15.209 unidades patentadas durante julio. El segundo lugar quedó para Gilera, con 8.590, mientras que Motomel completó el podio con 8.186 unidades.
Más atrás se ubicaron Keller, que descendió del segundo al cuarto puesto con 7.341 patentamientos, y Corven, que se mantuvo entre las cinco marcas más vendidas con la misma cantidad de unidades. Zanella, en tanto, volvió a quedar fuera del top cinco.
También hubo cambios entre los modelos más elegidos. La Honda Wave 110S recuperó el liderazgo del mercado con 8.300 unidades patentadas, seguida por la Keller KN 110-8, con 6.288, y la Gilera Smash, con 6.251.
El ranking de julio se completó con la Motomel B110, que ocupó el cuarto lugar con 4.763 unidades, y la Corven Energy 110, quinta con 3.901 patentamientos.
Los datos reflejan que el mercado de las motos continúa mostrando un desempeño sólido durante 2026, con un crecimiento sostenido tanto en la comparación interanual como en el acumulado del año, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del sector automotor.
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