Los patentamientos de autos 0km sufrieron la mayor caída del año

Entre las marcas, Toyota, Fiat y Volkswagen conservaron los tres primeros puestos del ranking, aunque las dos últimas resignaron participación de mercado. Ford avanzó hasta el cuarto lugar y desplazó a Renault, que fue una de las automotrices con mayor pérdida de participación, impulsada por la caída en las ventas de los modelos Kwid y Kardian. Chevrolet, en tanto, mantuvo el quinto puesto.

En cuanto a los modelos, las mayores subas se registraron en la Toyota Hilux y el Ford Territory. Dentro del segmento de vehículos eléctricos, BYD continuó liderando el mercado con más del 70% de participación, aunque mostró una disminución respecto del mes anterior.

El comportamiento de las ventas también fue negativo en todo el país. Santa Cruz encabezó las mayores caídas interanuales con un desplome del 59,5%, seguida por Misiones, con una baja del 43,7%, y Río Negro, con un retroceso del 42,6%. Ninguna provincia logró mejorar los registros obtenidos en julio del año pasado.

Los datos difundidos por ACARA consolidan la tendencia negativa que atraviesa el mercado automotor durante 2026. La caída sostenida de los patentamientos expone el debilitamiento del consumo de bienes durables en un escenario donde el acceso al financiamiento continúa limitado y la demanda permanece condicionada por el deterioro del poder de compra de los hogares.