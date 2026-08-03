Créditos: la morosidad frenó su racha alcista después de 19 meses

Según un informe del Banco Central, la irregularidad del crédito al sector privado cayó al 7,6% en junio. El proceso de aumento había empezado en octubre de 2024. La reacción de Milei.
Luego de 19 subas mensuales consecutivas, la irregularidad del crédito otorgado por las entidades financieras al sector privado no financiero puso un freno a su crecimiento en junio pasado.
De acuerdo con el procesamiento que realiza mensualmente la consultora 1816 sobre la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la mora total retrocedió del 7,7% registrado en mayo al 7,6% en junio.
Familias: La irregularidad en los préstamos destinados a los hogares mostró una leve mejora, al bajar del 12,8% en mayo al 12,7% en junio.
Empresas: La mora en el segmento corporativo se mantuvo estable y sin variaciones en un 3,5%.
Punto de quiebre: La morosidad de los privados venía acumulando una tendencia alcista ininterrumpida desde octubre de 2024 (momento en que la mora total se ubicaba en 1,5%, la de familias en 2,5% y la de empresas en 0,7%).
Aunque la base de datos del Banco Central (BCRA) puede sufrir leves modificaciones técnicas en las próximas semanas hasta la publicación oficial del Informe de Bancos hacia fines de agosto, desde la consultora remarcan que a lo largo de 2026 el ratio de mora agregado preliminar ha coincidido exactamente con las cifras definitivas.
El dato no pasó desapercibido en el ámbito político y económico: el presidente Javier Milei respaldó las conclusiones del reporte al darle retuit a la publicación del informe especial, celebrando el freno en la tendencia alcista de la mora como una señal positiva para el sistema financiero y la capacidad de pago del sector privado.
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