Créditos: la morosidad frenó su racha alcista después de 19 meses

Punto de quiebre: La morosidad de los privados venía acumulando una tendencia alcista ininterrumpida desde octubre de 2024 (momento en que la mora total se ubicaba en 1,5%, la de familias en 2,5% y la de empresas en 0,7%).

La morosidad en los créditos preocupa a una parte de los argentinos.

Aunque la base de datos del Banco Central (BCRA) puede sufrir leves modificaciones técnicas en las próximas semanas hasta la publicación oficial del Informe de Bancos hacia fines de agosto, desde la consultora remarcan que a lo largo de 2026 el ratio de mora agregado preliminar ha coincidido exactamente con las cifras definitivas.

La reacción de Milei

El dato no pasó desapercibido en el ámbito político y económico: el presidente Javier Milei respaldó las conclusiones del reporte al darle retuit a la publicación del informe especial, celebrando el freno en la tendencia alcista de la mora como una señal positiva para el sistema financiero y la capacidad de pago del sector privado.