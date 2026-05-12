Crisis: la cadena de farmacias Dr. Ahorro cerró todas sus sucursales

Según informó la empresa, la medida fue tomada por una deuda creciente y la imposibilidad de encontrar un comprador en un mercado adverso. La cadena arrastraba deudas por 10 millones de dólares, vinculadas a obligaciones laborales, entre las que se encontraban cargas sociales impagas (5 millones de dólares) y falta de pago a proveedores y laboratorios (deuda de 4 millones de dólares)

Asimismo, la situación financiera derivó en problemas de abastecimiento, con góndolas en las sucursales cada vez más vacías. Por otro lado, los trabajadores reclamaron por despidos masivos, pago fragmentado de salarios y falta de aportes previsionales.

La empresa mexicana llegó al país en 2002 y su venta apuntó a clientes sin cobertura médica, comercializando medicamentos de bajo costo y de uso libre, evitando trabajar con obras sociales o prepagas.

Comunicado oficial de la empresa

A través de un comunicado interno enviado a los empleados, la empresa informó que los locales de todo el país permanecerán "cerrados hasta nuevo aviso" y reconoció que sólo se abonaría un "porcentaje del salario correspondiente". En la misma línea, admitió que atraviesa un "proceso concursal" que limita su capacidad de cumplir con las obligaciones salariales.

Por otro lado, la compañía reveló que, en los últimos meses, se intentó proceder a la venta de la firma, pero las negociaciones no prosperaron. Asimismo, la cadena de farmacias envió propuestas para vender las sucursales de manera individual y poder utilizar los fondos para cancelar salarios adeudados.

El concurso preventivo tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 23. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos hasta el 3 de junio de 2026.

Cómo nació el modelo de farmacia low cost de Dr. Ahorro

Dr. Ahorro desembarcó en Argentina en 2002, en pleno contexto posterior a la devaluación. Su propuesta apuntaba a sectores sin cobertura médica privada.

La compañía apostó desde el inicio por un esquema diferente al tradicional: evitó trabajar con obras sociales y prepagas, y se abastecía directamente de laboratorios productores de genéricos.

Ese modelo logró crecer durante años. Los salarios deprimidos y la búsqueda de precios accesibles por parte de los consumidores favorecieron la expansión de la marca.

De origen mexicano, la firma pertenece al empresario Xavier González Zirión. En México, González Zirión es dueño de la cadena de farmacias El Fénix. Su principal rival, Dr. Simi, es propiedad de Víctor González Torres, tío del dueño de Dr. Ahorro.