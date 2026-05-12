Crisis: la cadena de farmacias Dr. Ahorro cerró todas sus sucursales

Tras dos décadas de operación, la firma de origen mexicano concretó el cierre de sus 33 sucursales debido a una asfixiante crisis financiera y deudas que superan los 19 millones de dólares.
La reconocida cadena de farmacias Dr. Ahorro cerró sus 33 sucursales en todo el país tras acumular deudas millonarias y no conseguir compradores para su operación
La decisión afecta a puntos históricos en la Ciudad de Buenos Aires (como las sedes de Constitución, Villa Devoto y Puente Saavedra) y a locales en las provincias de Córdoba, Salta y Mendoza, los cuales ya dejaron de atender al público.
El desembarco de Dr. Ahorro en la Argentina ocurrió en 2002. De origen mexicano, la firma adoptó un modelo de negocios enfocado en la venta de medicamentos genéricos y de bajo costo, con el objetivo de captar a consumidores sin cobertura médica.
Según informó la empresa, la medida fue tomada por una deuda creciente y la imposibilidad de encontrar un comprador en un mercado adverso. La cadena arrastraba deudas por 10 millones de dólares, vinculadas a obligaciones laborales, entre las que se encontraban cargas sociales impagas (5 millones de dólares) y falta de pago a proveedores y laboratorios (deuda de 4 millones de dólares)
Asimismo, la situación financiera derivó en problemas de abastecimiento, con góndolas en las sucursales cada vez más vacías. Por otro lado, los trabajadores reclamaron por despidos masivos, pago fragmentado de salarios y falta de aportes previsionales.
La empresa mexicana llegó al país en 2002 y su venta apuntó a clientes sin cobertura médica, comercializando medicamentos de bajo costo y de uso libre, evitando trabajar con obras sociales o prepagas.
A través de un comunicado interno enviado a los empleados, la empresa informó que los locales de todo el país permanecerán "cerrados hasta nuevo aviso" y reconoció que sólo se abonaría un "porcentaje del salario correspondiente". En la misma línea, admitió que atraviesa un "proceso concursal" que limita su capacidad de cumplir con las obligaciones salariales.
Por otro lado, la compañía reveló que, en los últimos meses, se intentó proceder a la venta de la firma, pero las negociaciones no prosperaron. Asimismo, la cadena de farmacias envió propuestas para vender las sucursales de manera individual y poder utilizar los fondos para cancelar salarios adeudados.
El concurso preventivo tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 23. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos hasta el 3 de junio de 2026.
Dr. Ahorro desembarcó en Argentina en 2002, en pleno contexto posterior a la devaluación. Su propuesta apuntaba a sectores sin cobertura médica privada.
La compañía apostó desde el inicio por un esquema diferente al tradicional: evitó trabajar con obras sociales y prepagas, y se abastecía directamente de laboratorios productores de genéricos.
Ese modelo logró crecer durante años. Los salarios deprimidos y la búsqueda de precios accesibles por parte de los consumidores favorecieron la expansión de la marca.
De origen mexicano, la firma pertenece al empresario Xavier González Zirión. En México, González Zirión es dueño de la cadena de farmacias El Fénix. Su principal rival, Dr. Simi, es propiedad de Víctor González Torres, tío del dueño de Dr. Ahorro.