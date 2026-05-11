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La inflación de abril en CABA fue de 2,5% y mostró una desaceleración respecto de marzo

El índice porteño acumuló 11,6% en 2026, con fuerte incidencia de transporte, vivienda y consumo básico.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril un 2,5%, cifra que marcó una desaceleración frente al 3% informado en marzo, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Censos porteño. En el primer cuatrimestre del año, el incremento acumulado llegó al 11,6%, mientras que la comparación interanual alcanzó el 32,4%. De esta manera, el indicador mostró una aceleración de 0,3 puntos frente al registro previo.

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Entre los sectores con mayor impacto sobre el índice general aparecieron transporte, vivienda y alimentos, además de restaurantes y salud. Según el informe oficial, esos rubros en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General. El mayor ajuste mensual se observó en el transporte, con un avance de 5,4%. El reporte explicó que el movimiento estuvo vinculado principalmente a los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares.

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El pasaje mínimo en las 104 líneas de colectivos nacionales sufrió un nuevo incremento.

El pasaje mínimo en las 104 líneas de colectivos nacionales sufrió un nuevo incremento.

Además, el organismo señaló que también incidieron las subas en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano, que empujaron el comportamiento de esa división durante abril. Por otra parte, vivienda, agua, electricidad y gas mostró un incremento de 2,2%, impulsado por alquileres y expensas. En contraste, la baja en las tarifas del gas por red ayudó a “quitarle presión a esta división”, según el informe.


Desde 2023, los supermercados acumulan una caída en ventas del 9%.
En diciembre, las familias necesitaron más de $900.000 para llenar el changuito del supermercado.

En diciembre, las familias necesitaron más de $900.000 para llenar el changuito del supermercado.

En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, el alza fue de 1,4%. El documento indicó que “el principal impulso provino de leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%)”.

A su vez, la caída de 4,3% en frutas moderó parcialmente el resultado del segmento alimenticio. En paralelo, los precios regulados aumentaron 3,3%, afectados por combustibles y cuotas de medicina prepaga, mientras que la inflación núcleo porteña avanzó 2,3%.




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