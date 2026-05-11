La inflación de abril en CABA fue de 2,5% y mostró una desaceleración respecto de marzo

Desde 2023, los supermercados acumulan una caída en ventas del 9%. En diciembre, las familias necesitaron más de $900.000 para llenar el changuito del supermercado.

En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, el alza fue de 1,4%. El documento indicó que “el principal impulso provino de leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%)”.

A su vez, la caída de 4,3% en frutas moderó parcialmente el resultado del segmento alimenticio. En paralelo, los precios regulados aumentaron 3,3%, afectados por combustibles y cuotas de medicina prepaga, mientras que la inflación núcleo porteña avanzó 2,3%.