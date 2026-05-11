La inflación de abril en CABA fue de 2,5% y mostró una desaceleración respecto de marzo

El índice porteño acumuló 11,6% en 2026, con fuerte incidencia de transporte, vivienda y consumo básico.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril un 2,5%, cifra que marcó una desaceleración frente al 3% informado en marzo, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Censos porteño. En el primer cuatrimestre del año, el incremento acumulado llegó al 11,6%, mientras que la comparación interanual alcanzó el 32,4%. De esta manera, el indicador mostró una aceleración de 0,3 puntos frente al registro previo.
Entre los sectores con mayor impacto sobre el índice general aparecieron transporte, vivienda y alimentos, además de restaurantes y salud. Según el informe oficial, esos rubros en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General. El mayor ajuste mensual se observó en el transporte, con un avance de 5,4%. El reporte explicó que el movimiento estuvo vinculado principalmente a los aumentos en combustibles y lubricantes para vehículos particulares.
Además, el organismo señaló que también incidieron las subas en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano, que empujaron el comportamiento de esa división durante abril. Por otra parte, vivienda, agua, electricidad y gas mostró un incremento de 2,2%, impulsado por alquileres y expensas. En contraste, la baja en las tarifas del gas por red ayudó a “quitarle presión a esta división”, según el informe.
En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, el alza fue de 1,4%. El documento indicó que “el principal impulso provino de leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%)”.
A su vez, la caída de 4,3% en frutas moderó parcialmente el resultado del segmento alimenticio. En paralelo, los precios regulados aumentaron 3,3%, afectados por combustibles y cuotas de medicina prepaga, mientras que la inflación núcleo porteña avanzó 2,3%.
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