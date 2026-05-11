Ciudad: una familia necesitó $1.513.033 para no caer en el pobreza

image

Si el ingreso familiar supera ese piso pero no llega a $1.513.033, el hogar se ubica en situación de pobreza no indigente. Ese segundo umbral corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), o línea de pobreza.

Entre $1.513.033 y $1.907.612 se sitúan los llamados no pobres vulnerables. Son hogares que escaparon de la pobreza pero todavía no alcanzan el nivel de ingreso compatible con la clase media. Justo por debajo del piso de clase media, entre $1.907.612 y $2.384.515, se encuentra el sector medio frágil.

Mientras que recién a partir de $2.384.515 el hogar ingresa formalmente al estrato medio. Y si supera los $7.630.448, pasa a clasificarse entre los sectores de mayores ingresos o acomodados.

La variación interanual del piso de clase media para ese grupo familiar fue de 29,6%. En abril de 2025, el umbral mínimo era de $1.840.530.

Esa suba queda por debajo de la inflación que registró la Ciudad de Buenos Aires en los últimos doce meses. El acumulado interanual alcanzó 32,4% según el Índice de Precios al Consumidor porteño.