Ciudad: una familia necesitó $1.513.033 para no caer en el pobreza

El Instituto de Estadísticas y Censos porteño informó los datos correspondientes a abril, tomando como base una grupo familiar de cuatro personas.
Una pareja con dos niños necesitó en abril al menos $1.513.033 a lo largo del mes para no caer en la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, según el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba).
El organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete porteña publicó este lunes su reporte mensual de "Líneas de pobreza y Canastas de consumo". Los números muestran la estratificación social en territorio porteño.
El cálculo toma como referencia un hogar específico: una pareja de 35 años, ambos activos laboralmente y propietarios de su vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.
El Idecba construyó un sistema que va desde la indigencia hasta los hogares de ingresos más altos. Un hogar de cuatro integrantes cae en situación de indigencia si sus ingresos no superan los $821.208 mensuales. Ese valor corresponde a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia en la Ciudad.
Si el ingreso familiar supera ese piso pero no llega a $1.513.033, el hogar se ubica en situación de pobreza no indigente. Ese segundo umbral corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), o línea de pobreza.
Entre $1.513.033 y $1.907.612 se sitúan los llamados no pobres vulnerables. Son hogares que escaparon de la pobreza pero todavía no alcanzan el nivel de ingreso compatible con la clase media. Justo por debajo del piso de clase media, entre $1.907.612 y $2.384.515, se encuentra el sector medio frágil.
Mientras que recién a partir de $2.384.515 el hogar ingresa formalmente al estrato medio. Y si supera los $7.630.448, pasa a clasificarse entre los sectores de mayores ingresos o acomodados.
La variación interanual del piso de clase media para ese grupo familiar fue de 29,6%. En abril de 2025, el umbral mínimo era de $1.840.530.
Esa suba queda por debajo de la inflación que registró la Ciudad de Buenos Aires en los últimos doce meses. El acumulado interanual alcanzó 32,4% según el Índice de Precios al Consumidor porteño.
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