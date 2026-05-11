El Riesgo País perforó los 500 puntos y Javier Milei lo festejó en las redes sociales

Después de más de tres meses, el indicador financiero se ubicó por debajo de esa cifra. La noticia generó una rápida reacción por parte del Presidente. Qué dijo en las redes sociales.
El presidente Javier Milei se hizo eco este lunes de la baja del Riesgo País, que mide la JP Morgan, y, tal como es su costumbre, lo celebró sosteniendo que "todo marcha de acuerdo al plan".
"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió el líder de La Libertad Avanza en su cuenta de X. Se trata de las siglas de "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" ("hagamos grande a Argentina de nuevo") y "viva la libertad, carajo".
Lo posteó al hacer referencia a un tuit previo del economista Felipe Núñez que destacaba que el Riesgo País estaba perforando el piso de los 500 puntos, ubicándose en 498. Finalmente quedó en 496 puntos. No sucedía esto con ese índice desde el 2 de febrero pasado, cuando tocó los 496 puntos, aunque volvió a subir y se mantuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos.
En el segmento minorista, el dólar bajó $5 a $1.415 para la venta, en el promedio que elabora el Banco Nación (BNA). Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.421,04. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391,50 para la venta.
El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
El dólar CCL cerró a $1.484,58 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6.7%. El dólar MEP cerró a $1.428,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.
El Banco Central compró reservas por U$s 136 millones en la primera jornada de la semana y las reservas quedarón en U$s 46.143.
El S&P Merval avanza 1,4% a 2.807.853 unidades. En tanto, los ADRs que cotizan en Wall Street también exhiben una tendencia positiva.
Las acciones de Edenor, YPF y Grupo Financiero Galicia son las que más avanzan, tanto en la bolsa local como en Nueva York. En los Estados Unidos los papeles crecen 5,4%, 5,3% y 4,1%, respectivamente.
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