El Riesgo País perforó los 500 puntos y Javier Milei lo festejó en las redes sociales

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Cómo operaron los mercados y el dólar

En el segmento minorista, el dólar bajó $5 a $1.415 para la venta, en el promedio que elabora el Banco Nación (BNA). Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.421,04. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.391,50 para la venta.

El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cerró a $1.484,58 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6.7%. El dólar MEP cerró a $1.428,02 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

El Banco Central compró reservas por U$s 136 millones en la primera jornada de la semana y las reservas quedarón en U$s 46.143.

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El S&P Merval avanza 1,4% a 2.807.853 unidades. En tanto, los ADRs que cotizan en Wall Street también exhiben una tendencia positiva.

Las acciones de Edenor, YPF y Grupo Financiero Galicia son las que más avanzan, tanto en la bolsa local como en Nueva York. En los Estados Unidos los papeles crecen 5,4%, 5,3% y 4,1%, respectivamente.