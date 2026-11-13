Crisis: se perdieron más de 7.500 puestos formales en agosto

Las mayores pérdidas absolutas y relativas del mes se concentraron en Transporte (-0,3% y -1.372 empleos), Comercio (-0,3% y -3.486 empleos) e Industria Manufacturera (-0,3% y -3.346 empleos).

En contraste, solo cinco rubros mostraron leves incrementos, liderados por Pesca (2,4%), Minería (0,5%), Otros Servicios (0,2%), Salud (0,2%) y Construcción (0,1%).

Sin embargo, el informe detalla que "los sectores con mejoras lograron crear 2.394 empleos en el mes pero los sectores con bajas perdieron 9.975 empleos", añadiendo que "solo el comercio y la industria, de manera individual, perdieron más empleo que todos los crearon en el total de sectores con mejoras".

El reporte señala que en el mapa geográfico "nuevamente predominaron los resultados negativos", con 14 jurisdicciones en terreno descendente.

Las caídas mensuales más marcadas se registraron en La Rioja (-2,2%), Catamarca (-0,9%) y Tierra del Fuego (-0,8%), mientras que en valores absolutos Buenos Aires lideró las pérdidas con 4.223 puestos menos en un solo mes.

En sentido opuesto, apenas ocho provincias presentaron alzas mensuales, encabezadas por Neuquén (+0,6% y +862 empleos) y Tucumán (+0,4% y +649 empleos).

Respecto del balance interanual, el documento remarca que "la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 2,1% respecto a agosto de 2025", lo que supone la destrucción de 132.008 puestos formales en doce meses.

En esta medición, Neuquén fue la provincia que creó más empleo (+9.057), mientras que "Buenos Aires fue la que más empleo perdió (-60.579).