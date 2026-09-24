De "Imbécil ignorante" a "lorito lobotomizado": Grabois y la oposición cruzaron a Milei tras su discurso en la ONU

Dirigentes de distintos sectores cuestionaron la exposición del Presidente ante la Asamblea General y criticaron su alineamiento con Estados Unidos e Israel, sus planteos sobre inteligencia artificial y sus referencias a los recursos estratégicos del país.
El discurso que Javier Milei brindó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas generó fuertes críticas de distintos sectores de la oposición. Uno de los cuestionamientos más duros fue el del dirigente de Patria Grande Juan Grabois, quien lanzó una serie de fuertes calificativos contra el Presidente y cuestionó sus planteos sobre política exterior, recursos naturales e inteligencia artificial.
“Además de ser un imbécil ignorante, además de un lorito lobotomizado que repite a Trump, además de plagiar a Gramsci sin saber que es un sucio comunista, lo que dice Milei es que básicamente le vamos a entregar el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía nacional a la tecnocracia”, sostuvo Grabois en un mensaje publicado en X.
El dirigente también retomó una frase de Antonio Gramsci utilizada por Milei durante su discurso y cuestionó la interpretación que hizo el Presidente. “Cuando ese mundo no termina de desaparecer y el siguiente no termina de nacer hay un claroscuro y en ese claroscuro surgen los monstruos”, escribió.
En ese sentido, Grabois sostuvo que Milei representa, según su visión, un paradigma tecnocrático que, al ser desregulado, “amenaza el trabajo, la verdad, la libertad, la dignidad humana y la propia vida en la tierra”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof también salió al cruce del Presidente y puso el foco en sus referencias a la cuestión Malvinas.
“Nos sorprende que Milei ahora se acuerde cuando hablaba de la autodeterminación”, sostuvo el mandatario provincial, quien recordó anteriores declaraciones del jefe de Estado sobre los habitantes del archipiélago.
Kicillof señaló que Milei había planteado anteriormente que había que escuchar a quienes viven en las islas y marcó una diferencia con la posición expresada durante su exposición ante la ONU.
Además, consideró que el discurso no incluyó anuncios que modificaran sustancialmente la situación del país y cuestionó las referencias del Presidente a la cuestión Malvinas.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también cuestionó la exposición de Milei y apuntó contra su política exterior.
“En la ONU, más chupamedias y entreguista no pudiste ser”, expresó el dirigente sindical, quien cuestionó el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel. también sostuvo que el Presidente ofreció en Nueva York recursos estratégicos argentinos como “litio, energía, minerales, acceso a la Antártida y Atlántico Sur”.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño calificó a Milei como “un lamebotas de Trump y del genocida Netanyahu” y cuestionó sus referencias a Malvinas, la inteligencia artificial y la política exterior.
En la misma línea, el diputado Christian Castillo afirmó que el discurso mostró, según su interpretación, una voluntad de “entregar todo a los tecnomagnates”. La excandidata presidencial Myriam Bregman respaldó esa postura y resumió su posición con una frase: “Exactamente. Entrega total”.
Por su parte, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano cuestionó las palabras elogiosas de Milei hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y recordó que tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.
Las críticas opositoras se concentraron así en distintos aspectos del discurso presidencial, desde la política exterior y la cuestión Malvinas hasta los recursos naturales y la propuesta de desregulación de la inteligencia artificial.
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