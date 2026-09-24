De "Imbécil ignorante" a "lorito lobotomizado": Grabois y la oposición cruzaron a Milei tras su discurso en la ONU

Kicillof cuestionó la postura sobre Malvinas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también salió al cruce del Presidente y puso el foco en sus referencias a la cuestión Malvinas.

“Nos sorprende que Milei ahora se acuerde cuando hablaba de la autodeterminación”, sostuvo el mandatario provincial, quien recordó anteriores declaraciones del jefe de Estado sobre los habitantes del archipiélago.

Kicillof señaló que Milei había planteado anteriormente que había que escuchar a quienes viven en las islas y marcó una diferencia con la posición expresada durante su exposición ante la ONU.

Además, consideró que el discurso no incluyó anuncios que modificaran sustancialmente la situación del país y cuestionó las referencias del Presidente a la cuestión Malvinas.

Críticas desde el sindicalismo y la izquierda

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también cuestionó la exposición de Milei y apuntó contra su política exterior.

“En la ONU, más chupamedias y entreguista no pudiste ser”, expresó el dirigente sindical, quien cuestionó el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel. también sostuvo que el Presidente ofreció en Nueva York recursos estratégicos argentinos como “litio, energía, minerales, acceso a la Antártida y Atlántico Sur”.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño calificó a Milei como “un lamebotas de Trump y del genocida Netanyahu” y cuestionó sus referencias a Malvinas, la inteligencia artificial y la política exterior.

Un lamebotas de Trump y del genocida Netanyahu.



Sin la fotito con su ídolo. Milei llegó a la ONU esperando mostrar su cercanía con Trump, pero la foto con el presidente estadounidense nunca llegó.



Repitió el discurso sobre Malvinas, rogó inversiones para la IA y profundizó el… pic.twitter.com/FbrnLz1f7z — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) September 23, 2026

En la misma línea, el diputado Christian Castillo afirmó que el discurso mostró, según su interpretación, una voluntad de “entregar todo a los tecnomagnates”. La excandidata presidencial Myriam Bregman respaldó esa postura y resumió su posición con una frase: “Exactamente. Entrega total”.

Por su parte, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano cuestionó las palabras elogiosas de Milei hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y recordó que tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

Las críticas opositoras se concentraron así en distintos aspectos del discurso presidencial, desde la política exterior y la cuestión Malvinas hasta los recursos naturales y la propuesta de desregulación de la inteligencia artificial.