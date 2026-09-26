Desde este sábado, YPF aumenta un 1% los precios de sus combustibles

Los aumentos de otras petroleras

De todos modos, YPF es la petrolera que aplicó el menor aumento en sus precios. Shell, Axion y Puma, entre otras, empezaron a aplicar incrementos que oscilan entre el 2% y el 5%. Con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores.

Este acuerdo contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$80, a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos.