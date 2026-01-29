El riego país sigue por debajo de los 500 puntos y el dólar cotizó estable

En este contexto, el S&P Merval cayó 0,8% a 3.204.127,85 puntos básicos, mientras que medido en dólares cede 1,3% a 2.130 puntos.

En el caso de los ADRs, la mayoría operó con descensos en Wall Street. Los centrales son los de Edenor (-2,6%), Central Puerto (-2,2%), y Banco Macro (-2%).

Por su parte el Banco Central (BCRA) compró este jueves US$ 52 millones, llegando a 19 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas quedaron en US$ 46.240 y la entidad financiera lleva comprados más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero.

image

La cotización del dólar

El dólar oficial minorista en Banco Nación (BN) cerró estable a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta. En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.465,08 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.444,50.

El denominado dólar blue o paralelo bajó otros $5 y cerró la jornada a $1.455 para la compra y a $1.475 en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.505,62 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 4,2%. El dólar MEP cotizó a $1.461,15 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.904,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,80, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los U$s83.491, según Binance.