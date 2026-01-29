El consumo en 2025 subió 2,5% con respecto al año anterior

De esta forma, el consumo de hogares en bienes y servicios finalizó el año con dos caídas consecutivas, siendo los meses de noviembre (-2,8%) y diciembre (-1,4%) los afectados. En la medición mensual, el último mes del año cerró con un incremento de 1,2% versus noviembre.

“Cabe enmarcar esta evolución del consumo en términos de lo que ocurrió con los precios, dado que en el segundo semestre del 2025 se registró una leve aceleración de la inflación”, señalaron desde la CAC.

image

Los distintos rubros

La evolución sectorial mostró comportamientos divergentes. El rubro de “indumentaria y calzado” creció 4,9% interanual, contrapesando la caída del IC al aportar 0,4 puntos porcentuales (pp.).

En cuanto a “transporte y vehículos”, el rubro mostró una caída de 2,8% interanual, en donde aportó 0,3 p.p. al índice general. Resulta relevante destacar que, tras un 2025 de ascenso continuo en el patentamiento de vehículos (tanto automóviles como motocicletas), el consumo de los mismos parece estancarse, pronunciando la caída del rubro, detalló el informe de la CAC.

Por su parte, “recreación y cultura” también registró una caída del 4,3% contra el mismo mes del 2024. Contribuyó con 0,4 p.p. al índice general y cortó una racha de meses de recuperación respecto al 2024, que se dio en prácticamente todo el segundo semestre de 2025.

“Vivienda, alquileres y servicios públicos” creció 6,8% interanual, aportando 1 p.p. al índice general. Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una caída interanual de 38% en diciembre, que aportó en 2,1 pp. al decrecimiento interanual del IC.

image

Finalmente, el crédito mostró señales de consolidación luego de haber caído a principios del 2024. En particular, a hogares y familias mostró un sostenido incremento, aunque tras casi dos años de ascenso, recién en el último tiempo comienza a mostrar signos de agotamiento.

A esta misma tendencia se suma el patentamiento de automóviles, mientras que las escrituras de inmuebles continúan traccionando hacia adelante el crédito general, mostrando variaciones interanuales positivas, aunque de menor intensidad a las mostradas a comienzo de año.