Deuda: la Secretaría de Finanzas anunció los resultados de la segunda licitación del mes

Se comunicó que en la licitación se adjudicó un total de $13,99 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones. “Esto significa un rollover de 96,48% sobre los vencimientos del día de la fecha”, destacaron desde ente oficial.

Mientras que por el nivel de depósitos en pesos del Tesoro, la Secretaría de Finanzas se veía obligada a buscar un refinanciamiento de al menos 70% para evitar tensiones de liquidez en un contexto de baja de las tasas de interés.

Más allá de la licitación, el Banco Central (BCRA) aplicó una reducción de las tasas de interés que paga a bancos por sacar dinero de circulación del 22% al 20% anual y, en simultáneo, flexibilizó los encajes bancarios para que haya más circulación de pesos. ¿El objetivo? Estimular el crédito a empresas y familias para reactivar la economía tras el apretón monetario que rigió hasta las elecciones legislativas.

Mientras que desde el Ministerio de Economía destacaron que durante la subasta de deuda en pesos se dividió

LECAP/BONCAP a:

13/2/26 (T13F6): $5,04 billones a 2,69% TEM, 37,55% TIREA

30/4/26 (S30A6): $1,81 billones a 2,54% TEM, 35,16% TIREA

30/10/26 (S30O6): $0,85 billones a 2,49% TEM, 34,27% TIREA

30/4/27 (T30A7): $1,06 billones a 2,51% TEM, 34,70% TIREA

CER a:

29/05/26 (X29Y6): $1,15 billones a 7,34% TIREA

30/10/26 (TZXO6): $0,57 billones a 7,79% TIREA

30/04/27 (TZXA7): $0,33 billones a 7,77% TIREA

TAMAR a:

30/04/26 (M30A6): $2,73 billones con un margen de 4%

Dólar Linked a:

30/4/26 (D30A6): $0,45 billones a 3,52%

30/11/26 (TZVN6): desierta