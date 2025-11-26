Economía |

Deuda: la Secretaría de Finanzas anunció los resultados de la segunda licitación del mes

Informaron que ofreció cuatro instrumentos a tasa fija, tres ajustables por inflación, uno en TAMAR y uno en dólares, con "un rollover de 96,48% sobre los vencimientos".

El Gobierno nacional refinanció casi el 100% de los vencimientos por de deuda por $14,6 billones según lo informó la Secretaría de Finanzas, a cargo de Leandro Lew.

Se comunicó que en la licitación se adjudicó un total de $13,99 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones. “Esto significa un rollover de 96,48% sobre los vencimientos del día de la fecha”, destacaron desde ente oficial.

ADEMÁS: El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Reforma Laboral el 9 de diciembre

Mientras que por el nivel de depósitos en pesos del Tesoro, la Secretaría de Finanzas se veía obligada a buscar un refinanciamiento de al menos 70% para evitar tensiones de liquidez en un contexto de baja de las tasas de interés.

image

Más allá de la licitación, el Banco Central (BCRA) aplicó una reducción de las tasas de interés que paga a bancos por sacar dinero de circulación del 22% al 20% anual y, en simultáneo, flexibilizó los encajes bancarios para que haya más circulación de pesos. ¿El objetivo? Estimular el crédito a empresas y familias para reactivar la economía tras el apretón monetario que rigió hasta las elecciones legislativas.

Mientras que desde el Ministerio de Economía destacaron que durante la subasta de deuda en pesos se dividió

LECAP/BONCAP a:

13/2/26 (T13F6): $5,04 billones a 2,69% TEM, 37,55% TIREA

30/4/26 (S30A6): $1,81 billones a 2,54% TEM, 35,16% TIREA

30/10/26 (S30O6): $0,85 billones a 2,49% TEM, 34,27% TIREA

30/4/27 (T30A7): $1,06 billones a 2,51% TEM, 34,70% TIREA

CER a:

29/05/26 (X29Y6): $1,15 billones a 7,34% TIREA

30/10/26 (TZXO6): $0,57 billones a 7,79% TIREA

30/04/27 (TZXA7): $0,33 billones a 7,77% TIREA

ADEMÁS: Recesión: el empleo privado cayó seis veces más que el público

TAMAR a:

30/04/26 (M30A6): $2,73 billones con un margen de 4%

Dólar Linked a:

30/4/26 (D30A6): $0,45 billones a 3,52%

30/11/26 (TZVN6): desierta

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados