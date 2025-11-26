La Cámara Argentina de la Energía (CADE) renovó sus autoridades

La nómina de las autoridades se completa con Sergio Mengoni de Total Austral (vicepresidente I), Marcos Bulgheroni de Pan American Energy (Vicepresidente II), Julián Escuder de Pluspetrol (Tesorero), Germán Burmeister de Shell Argentina (Secretario) y, como vocales tiulares, Martin Rueda de Harbour, Hugo Eurnekian de Compañía General de Combustibles, Martín Urdapilleta de Trafigura Argentina, Pablo Arnaude de DAPSA y Pablo Bizzotto de Phenix.

CADE es una entidad de máximo nivel ejecutivo, creada en el año 2017, cuyos integrantes son presidentes y CEOs de compañías con presencia en la cadena energética nacional, desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta la refinación y comercialización de combustibles. Reúne como empresas socias a CGC, Pan American Energy, Raizen, Trafigura, Pluspetrol, Phoenix, Shell, Total Austral, Harbour y DAPSA.