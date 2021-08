El Banco Central recibió los US$ 4.334 millones del FMI

La información fue confirmada por el Ministerio de Economía, que aclaró que "los DEGs no se devuelven, no constituyen un préstamo" y que además "no solo no generan deuda sino que aumentan los recursos y las herramientas del Estado".

La Argentina cuenta con el 0,67% de participación en la distribución de los recursos, que alcanzaron a un total de 650.000 millones de dólares, que el FMI dispuso distribuir entre sus 190 países asociados con el propósito de impulsar una salida lo menos traumática posible de los efectos económicos negativos de la pandemia de coronavirus.

https://twitter.com/Economia_Ar/status/1429873428702629892 Los DEGs son un activo internacional creado por el FMI que funcionan como una moneda aunque no lo son y se entregan en casos excepcionales a los países miembros, de acuerdo a su cuota de participación. No se devuelven, no generan deuda ni constituyen un préstamo. pic.twitter.com/8YgKlfoZFI — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) August 23, 2021

La distribución de la ampliación de los DEGs (unidad de cuenta del FMI compuesta por una canasta de cinco monedas: dólar, euro, yen, libra esterlina y yuan) había sido dispuesta luego de la recomendación que en ese sentido habían formulado en abril los ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales de los países miembros del G20.

Con estos recursos -que en rigor no se trata de dinero fresco sino de un asiento contable- la Argentina incrementará sus reservas a niveles superiores a los 46.600 millones de dólares y contará eventualmente con los fondos necesarios para cumplir con el pago de compromisos con los organismos internacionales para lo que resta del año.

Ese respaldo le permitirá a la Argentina afrontar la continuidad de las negociaciones con el FMI para reprogramar los vencimientos del préstamo por 44.000 millones de dólares contraídos durante la administración del ex presidente Mauricio Macri.

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, destacó que la emisión es la más grande en la historia del organismo multilateral de crédito y la definió como “un fuerte pinchazo en el brazo para el mundo, si se usa sabiamente, una oportunidad para combatir esta crisis sin precedentes”.

Según Georgieva, la asignación “proveerá liquidez adicional al sistema económico global suplementando las reservas externas de los países y reduciendo su dependencia en deuda doméstica o externa más cara”.