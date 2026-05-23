La morosidad bancaria volvió a crecer en marzo y marcó un nuevo récord

Las tarjetas de crédito aparecen como la segunda línea más comprometida, con una mora del 11,7%. En tanto, los créditos prendarios e hipotecarios presentan niveles más bajos -6,9% y 1,4%, respectivamente-, aunque ambos segmentos también muestran un empeoramiento respecto de los meses anteriores.

En el caso de las empresas, la irregularidad en el financiamiento alcanzó el 3,1% en marzo. Si bien el porcentaje se mantiene por debajo del registrado en las familias, representa un fuerte aumento frente al 0,7% observado a fines de 2024.

Por sectores, la construcción y el comercio exhiben los niveles más altos de mora, con indicadores de 5,9% y 4,6%, respectivamente.

El REM del Banco Central difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 25 y el 27 de febrero. Los datos del Banco Central volvieron a reflejar las dificultades de los argentinos para afrontar sus obligaciones financieras.

Crece la morosidad: el análisis de los banqueros

Para las autoridades del BCRA y algunos banqueros, estos números marcarían el “pico” antes de un cambio de tendencia que se observaría en los próximos meses.

“El proceso de digestión de la mora está muy avanzado. Muchos bancos ya han visto el pico de la mora, algunos en diciembre y otros en febrero o marzo. El impacto de la mora sobre los resultados de los bancos cada vez es más marginal y, sobre el sistema medido en pesos, es bastante acotado. Eso hace que algunos bancos ya hayan empezado a retomar una política de expansión del crédito”, dijo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En cambio, Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle, fue algo más prudente al ser consultado sobre el tema. “Se observa que la mora ya no crece. No diría que estamos en pleno descenso, pero sí estamos en un pico que se amesetó. Y creo que faltan un par de meses más para poder ver una mejora o una disminución”, evaluó.