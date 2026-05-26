El Banco Nación da crédito a 72 meses para refinanciar la deuda de sus clientes

Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

Sin título-1 Banco Nación: miles de clientes recibieron dinero extra en sus cuentas por error

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

Evaluación personalizada

Cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del Banco, considerando el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar, Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos.

Cómo iniciar la gestión

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar.

A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal.