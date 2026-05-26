Banco Central: las reservas alcanzaron su mayor nivel en la gestión Milei

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La semana pasada, el organismo que dirige Kristalina Georgieva confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina por U$s 20.000 millones pactado en abril del 2025.

El FMI destacó el “impulso reformista” del Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario, y habilitó el desembolso correspondiente por U$s 1.000 millones.

Si bien reconoció que no alcanzó la meta de acumulación de reservas, indicó que "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas", al tiempo que "se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN (reservas internacionales netas) y reducir aún más los diferenciales soberanos".

Dentro del staff report que difundió el viernes, también cuestionó la medición de la inflación -en lo que consideró que los valores de las canastas están desactualizados- y reavivó el debate sobre la forma de calcular el superávit fiscal en el país, donde advirtió que, tomando en cuenta el pago de intereses, puede convertirse en déficit.

Desde que inició la "fase 4" del programa monetario, la autoridad financiera adquirió U$s 9.102 millones en el mercado mayorista. Esto, en términos de porcentaje, equivale al 91% de la meta pactada para el 2026.

La misma se fijó en U$s 10.000 millones con posibilidad de ascender hasta los U$s 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.