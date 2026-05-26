Economía |

Banco Central: las reservas alcanzaron su mayor nivel en la gestión Milei

Luego del desembolso del FMI, las reservas superaron los US$ 47.900 millones. El BCRA compró U$s 112 millones y entabló 94 ruedas consecutivas.

Luego de haberse aprobado el desembolso por U$s 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas del Banco Central (BCRA) alcanzaron su mayor nivel en el gobierno de Javier Milei, al alcanzar los US$ 47.908 millones.

De esta forma, las reservas superaron los U$s 46.905 millones alcanzados en febrero y marcaron un récord bajo la administración libertaria, a la vez que tocaron el nivel más alto desde octubre de 2019.

Las reservas internacionales cerraron en U$s 47.908 millones, lo que representó un incremento de U$s 1.105 millones contra el viernes último. Eso significa que se hizo efectivo el desembolso del FMI, tras haber recibido el visto bueno final del Directorio.

image

La semana pasada, el organismo que dirige Kristalina Georgieva confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina por U$s 20.000 millones pactado en abril del 2025.

El FMI destacó el “impulso reformista” del Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario, y habilitó el desembolso correspondiente por U$s 1.000 millones.

Si bien reconoció que no alcanzó la meta de acumulación de reservas, indicó que "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas", al tiempo que "se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN (reservas internacionales netas) y reducir aún más los diferenciales soberanos".

ADEMÁS: Informe: cuáles son los dos temas que más preocupan a los argentinos

Dentro del staff report que difundió el viernes, también cuestionó la medición de la inflación -en lo que consideró que los valores de las canastas están desactualizados- y reavivó el debate sobre la forma de calcular el superávit fiscal en el país, donde advirtió que, tomando en cuenta el pago de intereses, puede convertirse en déficit.

Desde que inició la "fase 4" del programa monetario, la autoridad financiera adquirió U$s 9.102 millones en el mercado mayorista. Esto, en términos de porcentaje, equivale al 91% de la meta pactada para el 2026.

La misma se fijó en U$s 10.000 millones con posibilidad de ascender hasta los U$s 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados