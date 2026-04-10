El BCRA compró US$ 450 millones y ya cumplió el 50% de la meta pactada para 2026

El Gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional comprar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria y la demanda de dinero, para acrecentar las reservas del BCRA.

El BCRA compró 40 millones de dólares en su intervención de ayer y ya son 127 millones de esa divisa desde el lunes.

El dólar cerró la semana por debajo de los $1.400

En ese sentido, el dólar se mantiene estable en medio de la pax cambiaria y finalizó la semana por debajo de los $1.400. En el segmento mayorista, que es donde el Banco Central interviene para comprar dólares, bajó hasta los $1.370 tras anotar su quinta caída consecutiva en la semana.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.400,27 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.373,50. El dólar blue o paralelo cotizó sin cambios a $1.365 para la compra y a $1.385 para la venta en el mercado informal de la City porteña.