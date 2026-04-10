El BCRA compró US$ 450 millones y ya cumplió el 50% de la meta pactada para 2026

La entidad financiera realizó la compra más alta en lo que va del año y de esta forma lleva más de US$ 5.000 millones adquiridos.
El Banco Central (BCRA) compró este viernes US$ 457 millones en el mercado mayorista, lo que reprersentól a mayor adquisición en lo que va 2026, y de esta manera superó el 50% de la meta pactada de dólares para el año.
La entidad financiera lleva 65 jornadas consecutivas en donde se hace de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para engrosar las reservas, en medio de una plaza financiera donde prevalece la oferta exportadora, contra una fuerte retracción compradora por parte de los importadores, quienes habráin hecho un gran stock de bienes durante el año pasado.
Los US$ 457 millones comprados en esta jornada estuvieron muy por encima del promedio diario que venía registrando, a pesar de que este jueves también realizó una adquisición elevada con US$ 281 millones en el mercado mayorista, por lo que acumuló casi mil millones de dólares en la semana.
De esta forma, las reservas aumentaron U$s 279 milllones contra el jueves y finalizaron en US$ 45.152 millones. Desde el comienzo del año, el BCRA lleva acumulados U$s 5.451 millones, lo que significa que ya adquirió más del 505% del número total de dólares para el 2026.
El Gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional comprar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria y la demanda de dinero, para acrecentar las reservas del BCRA.
En ese sentido, el dólar se mantiene estable en medio de la pax cambiaria y finalizó la semana por debajo de los $1.400. En el segmento mayorista, que es donde el Banco Central interviene para comprar dólares, bajó hasta los $1.370 tras anotar su quinta caída consecutiva en la semana.
El dólar oficial minorista cotizó a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.400,27 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.373,50. El dólar blue o paralelo cotizó sin cambios a $1.365 para la compra y a $1.385 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
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