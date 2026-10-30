El bono de $70.000 para jubilados seguirá congelado en 2027: ya perdió el 70% de su poder adquisitivo

El bono perdió peso frente a las jubilaciones

El congelamiento también modificó la importancia del refuerzo dentro de los ingresos de los adultos mayores. Cuando comenzó a pagarse, en marzo de 2024, el bono de $70.000 representaba aproximadamente el 52% de una jubilación mínima, que entonces rondaba los $134.000.

En noviembre de 2026, con el haber mínimo actualizado a $444.158,46, el adicional pasó a representar apenas el 15,8% de esa prestación.

Con el bono completo, los jubilados que cobran la mínima percibirán un ingreso bruto de $514.158,46. El asesor previsional Fernando Viera advirtió sobre el deterioro del beneficio y consideró que el objetivo del Gobierno sería permitir que el adicional pierda valor progresivamente.

"La intención del Gobierno es que este bono se vaya licuando por inflación hasta que desaparezca en algún momento", sostuvo el especialista.

También explicó que el refuerzo no forma parte del haber jubilatorio, sino que constituye una asistencia extraordinaria que el Estado renueva mediante decretos.

Quiénes podrían cobrar el bono en enero de 2027

Si se mantienen las condiciones del esquema vigente, el bono de $70.000 podría alcanzar a los jubilados que cobran el haber mínimo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) contemplados en la normativa. También podrían recibir un refuerzo proporcional aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen la mínima, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.