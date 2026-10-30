El bono de $70.000 para jubilados seguirá congelado en 2027: ya perdió el 70% de su poder adquisitivo

El proyecto de Presupuesto prevé mantener el refuerzo sin aumentos durante el próximo año. El adicional acumula 32 meses sin actualización y su valor real se desplomó frente a la inflación.
El bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados continuará sin aumentos durante 2027, según lo previsto en el proyecto de Presupuesto. De esta manera, el refuerzo que reciben los adultos mayores con menores ingresos seguirá congelado, pese al fuerte deterioro que sufrió su poder adquisitivo desde que comenzó a pagarse en marzo de 2024.
La decisión implica que el adicional acumulará 32 meses consecutivos sin actualización, mientras que la inflación redujo considerablemente su capacidad para complementar los haberes previsionales. De acuerdo con los cálculos difundidos a fines de octubre de 2026, el bono perdió alrededor del 70% de su valor real.
Para recuperar el mismo poder de compra que tenía cuando fue implementado, los $70.000 deberían transformarse actualmente en aproximadamente $231.253. Esto representa una diferencia de $161.253 mensuales respecto del monto que se mantiene vigente.
El proyecto de Presupuesto contempla que el bono se mantenga en $70.000 durante enero de 2027 y todo el próximo año, sin ningún aumento previsto. Para sostener estos pagos, el Gobierno proyectó destinar $3,9 billones a los bonos previsionales. Sin embargo, la continuidad del beneficio y el pago correspondiente a enero todavía deberán ser confirmados mediante la normativa oficial.
El congelamiento también modificó la importancia del refuerzo dentro de los ingresos de los adultos mayores. Cuando comenzó a pagarse, en marzo de 2024, el bono de $70.000 representaba aproximadamente el 52% de una jubilación mínima, que entonces rondaba los $134.000.
En noviembre de 2026, con el haber mínimo actualizado a $444.158,46, el adicional pasó a representar apenas el 15,8% de esa prestación.
Con el bono completo, los jubilados que cobran la mínima percibirán un ingreso bruto de $514.158,46. El asesor previsional Fernando Viera advirtió sobre el deterioro del beneficio y consideró que el objetivo del Gobierno sería permitir que el adicional pierda valor progresivamente.
"La intención del Gobierno es que este bono se vaya licuando por inflación hasta que desaparezca en algún momento", sostuvo el especialista.
También explicó que el refuerzo no forma parte del haber jubilatorio, sino que constituye una asistencia extraordinaria que el Estado renueva mediante decretos.
Si se mantienen las condiciones del esquema vigente, el bono de $70.000 podría alcanzar a los jubilados que cobran el haber mínimo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) contemplados en la normativa. También podrían recibir un refuerzo proporcional aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen la mínima, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.
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