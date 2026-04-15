El consumo de carne vacuna es el más bajo en 20 años

image Baja el consumo de carne vacuna.

“En el primer trimestre del año la producción de carne vacuna fue equivalente a 700.190 toneladas res con hueso y resultó un 5,1% inferior al total producido en enero-marzo del año pasado. Puesto en términos absolutos, la cantidad ofrecida se contrajo en 37.500 toneladas res con hueso", dijo la entidad.

Por su parte, Ciccra señaló en su informe que se habrían exportado 187.400 toneladas res con hueso, es decir aproximadamente 11,4% más que un año atrás o 19.200 toneladas extra.

En este contexto, en el primer trimestre del año quedaron en el país 512.800 toneladas res con hueso, una caída del 10% interanual. En volumen fueron 56.670 toneladas menos, según Ciccra.

¿Carne de burro a la parrilla?: la polémica apuesta que divide a Chubut

La reciente irrupción de la carne de burro en las carnicerías de Chubut desató un intenso debate que cruza la necesidad económica con los tabúes alimentarios de la sociedad argentina.

El proyecto, liderado por el productor rural Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, dejó atrás su etapa experimental y comenzó a comercializarse este mes en Trelew con cortes que alcanzan los 7.500 pesos por kilo.

La iniciativa surge como una respuesta directa a la crisis estructural de la producción ovina y a la falta de aptitud de los suelos patagónicos para el ganado vacuno tradicional. Según explicó su impulsor, “la carne de burro presenta cualidades nutricionales y organolépticas comparables a las de la carne vacuna”, posicionándola como una opción viable para el mercado local.