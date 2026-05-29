Mundial 2026: 8 de cada 10 planean gastar igual o más que en Qatar 2022

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Pero, al mismo tiempo, el momento de la compra introduce otra dinámica. Casi la mitad asegura que realizará las compras sobre la hora para aprovechar promociones y mejores condiciones, y 5 de cada 10 reconoce que, en la práctica, el deseo termina pesando más que el presupuesto.

Ese impulso no es aislado. El 72% ya había realizado gastos no previstos durante la edición anterior y el 79% asegura que volvería a hacerlo. Lejos de ser un desliz, el comportamiento parece estar socialmente validado, casi como una costumbre más del ritual.

“Observamos que el impulso hoy convive con una mirada mucho más consciente del consumo: en un contexto donde cada decisión económica se evalúa con cuidado, hay momentos en los que las personas igualmente eligen priorizar experiencias y darse un gusto. Desde Naranja X buscamos acompañar ese comportamiento con promociones y beneficios que permitan tomar decisiones con mayor criterio financiero”, comentó Lucila Castellani, Creative Excellence de Naranja X.

En la mayoría de los casos, se trata de decisiones vinculadas a sostener la experiencia en el momento: organizar un asado o una comida improvisada (65%), pedir delivery para no interrumpir el partido (41%) o resolver compras de último momento para no perderse la transmisión (31%).

También aparecen elecciones que acompañan el ritual, como merchandising oficial (25%), compras no planificadas (23%) y mejoras de comodidad en el hogar (17%). Más que excepciones, son gastos que se organizan alrededor de la juntada y el disfrute compartido. Un cambio interesante respecto a Qatar 2022 (donde un 31% cambió la tele o el equipo de audio) es que para 2026, el 66% no prevé cambiar su televisor, a menos que aparezca una oferta en cuotas imbatible.

El rol de las promociones y el consumo de "último minuto"

En este contexto, las promociones y beneficios cumplen un rol central: el 68% los considera importantes al momento de comprar, funcionando como una herramienta clave para organizar el gasto sin resignar la experiencia, y casi la mitad admite que espera hasta último momento para aprovechar descuentos antes de salir a comprar.

El descuento directo en el precio final es el beneficio más buscado (30%), seguido por las promos 2x1 o 4x3 en comercios (24%) y el reintegro o cashback (21%).

En definitiva, si bien hay un cuidado general de la economía, el deseo de disfrutar la Copa impulsa a buscar alternativas inteligentes que permitan mantener viva la pasión sin descuidar el presupuesto.