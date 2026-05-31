Alquileres, transporte y educación: todos los aumentos que llegan en junio

Los trenes funcionarán con normalidad. ¿Y los colectivos? Los colectivos que circulan por CABA y la Provincia aumentarán desde el lunes 1º de junio.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires volverá a aumentar desde el 1º de junio, entre un 4,6% y 4,8%. De esta manera, el pasaje con SUBE empezará a costar entre $788,28 y $1.791,02, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1.015,61

Tramo de 3 a 6 km: $1.142,55

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50

Viajes de 12 a 27 km: $1.523,40

Más de 27 km: $1.791,02

Boleto de colectivos en CABA

El boleto mínimo hasta 3 km: pasará de $753,74 a $788,28

Recorrido de 3 a 6 km: $875,90

Recorrido de 6 a 12 km: $943,37

Recorrido de 12 a 27 km: $1.010,90

Además, el 15 de junio entrará en vigencia otro aumento en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el AMBA. Estas líneas subirán un 2%.

El pasaje de subte en el distrito porteño también exhibirá un incremento del 4,6%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada comenzará a valer $1.558,54, mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.477,22.

Trenes

Los servicios metropolitanos tendrán el segundo ajuste mensual de la suba escalonada dispuesta hasta septiembre. El 15 de junio los pasajes se van a encarecer un 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

TRENES El boleto de los trenes metropolitanos subirá un 15%.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña subirán un 4,6% en junio. Los nuevos valores para los vehículos livianos de dos ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.518,33 en hora no pico y de $6.403,21 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.882,44 en hora no pico y $2.662,06 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.430,91 en hora no pico y de $1.807,17 en hora pico.

Colegios privados

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento de entre 4% y 5% en las cuotas de junio, mientras que los de CABA ajustarán los valores al alza en torno al 5%.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en junio.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.