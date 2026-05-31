Alquileres, transporte y educación: todos los aumentos que llegan en junio

Como cada mes, habrá subas que impactarán en el bolsillo de los argentinos y presionarán sobre el índice de inflación. Conocé la lista de incrementos que se registrarán a partir de este lunes 1º de junio.
Al igual que cada mes, el comienzo de junio significará la puesta en marcha de nuevos aumentos que impactarán en la inflación y el bolsillo de los argentinos. En los últimos tiempos se aceleró la variación de precios y, a pesar de la baja en abril, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando sobre el IPC.
Aquí, un repaso por los incrementos que habrá durante junio:
Los inquilinos que hayan firmado vínculo regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 78% para junio. De esta manera, se rompe la tendencia de la desaceleración experimentada hace varios meses. En mayo el aumento de los alquileres fue de 32,05%, en abril 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%.
Los contratos que se actualizan trimestralmente por inflación y comenzaron en marzo o que en ese mes tuvieron su último ajuste, vuelven a ajustarse en junio. Aunque todavía falta conocer el IPC de mayo, se calcula que la suba estará en torno al 8,8%. En tanto que aquellos que toman las últimas tres variaciones ya publicadas por el Indec (febrero, marzo y abril), tendrán un aumento del 9,12% en el sexto mes del año.
El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires volverá a aumentar desde el 1º de junio, entre un 4,6% y 4,8%. De esta manera, el pasaje con SUBE empezará a costar entre $788,28 y $1.791,02, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.
Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)
El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1.015,61
Tramo de 3 a 6 km: $1.142,55
Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50
Viajes de 12 a 27 km: $1.523,40
Más de 27 km: $1.791,02
Boleto de colectivos en CABA
El boleto mínimo hasta 3 km: pasará de $753,74 a $788,28
Recorrido de 3 a 6 km: $875,90
Recorrido de 6 a 12 km: $943,37
Recorrido de 12 a 27 km: $1.010,90
Además, el 15 de junio entrará en vigencia otro aumento en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el AMBA. Estas líneas subirán un 2%.
El pasaje de subte en el distrito porteño también exhibirá un incremento del 4,6%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada comenzará a valer $1.558,54, mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.477,22.
Los servicios metropolitanos tendrán el segundo ajuste mensual de la suba escalonada dispuesta hasta septiembre. El 15 de junio los pasajes se van a encarecer un 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.
Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña subirán un 4,6% en junio. Los nuevos valores para los vehículos livianos de dos ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.518,33 en hora no pico y de $6.403,21 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.882,44 en hora no pico y $2.662,06 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.430,91 en hora no pico y de $1.807,17 en hora pico.
Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento de entre 4% y 5% en las cuotas de junio, mientras que los de CABA ajustarán los valores al alza en torno al 5%.
Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.
Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en junio.
En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.