Milei aseguró que la inflación "se va a derrumbar"

El Presidente tomó la palabra en la reunión de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina luego de la difusión de los daros del Indec.
El presidente Javier Milei habló este martes ante empresarios, en el acto de cierre de la reunión de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham según sus siglas en inglés), donde se refirió al aumento del 3,4% del ïndice de Precios al Consumidor registrado durante marzo.
“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentia vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, aseguró el mandatario .
Milei reconoció que no le gustó el dato y que el índice de precios “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”, pero remarcó que “para adelante va a bajar” de esa cifra.
“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.
Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.
“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió. "Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro.
El mandatario adelantó en su cuenta de la red social X que el 3,4% de inflación registrado en marzo “Es un mal dato” y adelantó que iba a explicarlo durante esta reunión.
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