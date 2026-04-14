Milei aseguró que la inflación "se va a derrumbar"

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

image Javier Milei habló de la inflación.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió. "Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro.

El mensaje de Milei en las redes

El mandatario adelantó en su cuenta de la red social X que el 3,4% de inflación registrado en marzo “Es un mal dato” y adelantó que iba a explicarlo durante esta reunión.