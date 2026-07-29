Milei anuncia la ley de reforma del BCRA y recibe a su par de Corea del Sur

El presidente emitirá el jueves un mensaje a través de la Cadena Nacional donde dará a conocer los lineamientos de la modificación del Banco Central y e l viernes se reunirá con su par surcoreano.
A su regreso de Perú, donde fue parte de la asunción de la presidenta Kieko Fujimori, el presidente Javier Milei va a encarar entre este jueves y viernes una variada agenda de actividades, incluyendo la Cadena Nacional y una reunión con el mandatario de Corea del Sur.
La actividad oficial comenzará este jueves a las 20, cuando Milei encabece una Cadena Nacional para presentar formalmente el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas clave del Poder Ejecutivo en materia de política monetaria y financiera.
Milei ya había dado a conocer a sus legisladores, el pasado 13 de julio, detalles del texto en una master class en Casa Rosada. Ahora, pretende que toda la sociedad sepa de la relevancia de un proyecto que busca cuidar las cuentas públicas restringiendo la financiación del Tesoro de la Nación a la entidad monetaria.A días del retorno de la actividad legislativa, el Gobierno no tiene previsto reunir a su mesa política.
El viernes, A las 11, Milei mantendrá una reunión bilateral en Casa de Gobierno con Lee Jae-myung, el presidente de la República de Corea del Sur.
Será una reunión de la que también participarán los cancilleres de ambas naciones para repasar la agenda bilateral y comercial.
Posteriormente, las comisiones de trabajo de ambos países concretarán un encuentro ampliado de delegaciones en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno para profundizar los acuerdos bilaterales.
Para cerrar la agenda de la semana, a las 14 de la misma jornada, el mandatario participará en el Salón de la Ciencia Argentina del anuncio del proyecto de Pampa Energía bajo el régimen RIGI para la construcción de una nueva planta de urea.
El acto en la Rosada contará con la presencia del titular de la firma, Marcelo Mindlin, junto a funcionarios del gabinete nacional.
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