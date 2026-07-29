Milei anuncia la ley de reforma del BCRA y recibe a su par de Corea del Sur

Será una reunión de la que también participarán los cancilleres de ambas naciones para repasar la agenda bilateral y comercial.

Posteriormente, las comisiones de trabajo de ambos países concretarán un encuentro ampliado de delegaciones en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno para profundizar los acuerdos bilaterales.

Para cerrar la agenda de la semana, a las 14 de la misma jornada, el mandatario participará en el Salón de la Ciencia Argentina del anuncio del proyecto de Pampa Energía bajo el régimen RIGI para la construcción de una nueva planta de urea.

El acto en la Rosada contará con la presencia del titular de la firma, Marcelo Mindlin, junto a funcionarios del gabinete nacional.