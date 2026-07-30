El Banco Central compró más de US$ 2.000 millones en julio

El dólar CCL cerró a $1.585,77 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%. El dólar MEP cerró a $1.525,38 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.

Los ADRs avanzaron hasta 7,6% en el marco de una mejora del clima financiero internacional, impulsado por los sólidos resultados de Microsoft y el avance de los principales índices de Wall Street.