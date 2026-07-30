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El Banco Central compró más de US$ 2.000 millones en julio

La entidad sumó este jueves US$117 millones para aumentar sus reservas, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a US$13.281 millones.

El Banco Central (BCRA) compró este jueves US$117 millones, su mayor adquisición en lo que va de la semana. De esta manera, sumó su segunda rueda compradora acumulando reservas luego de haber interrumpido el martes una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo positivo.

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En total, se negociaron US$ 537 millones en el segmento de contado y el Banco Central absorbió cerca del 22% de ese monto. De esta forma, el saldo comprador de julio ascendió a US$ 2.116 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a US$ 13.281 millones.

La cotización del dólar

El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.518,59 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.496. El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta en la City porteña.

El dólar CCL cerró a $1.585,77 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%. El dólar MEP cerró a $1.525,38 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.

Los ADRs avanzaron hasta 7,6% en el marco de una mejora del clima financiero internacional, impulsado por los sólidos resultados de Microsoft y el avance de los principales índices de Wall Street.

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