Aumentan los boletos de colectivos, trenes y subte en el AMBA: cuánto saldrá viajar desde el 1º de agosto

-Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.

-Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71.

-Más de 12 kilómetros: $1.093,77.

Por su parte, las líneas numeradas del 200 en adelante que circulan por la Provincia también sufrirán un aumento del 3,9%. Las tarifas con SUBE registrada serán las siguientes:

-Hasta 3 kilómetros: $1.111,19.

-Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08.

-Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98.

-Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78.

-Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

A diferencia de las líneas que dependen de la Ciudad y la Provincia, aquellas que son administradas por el gobierno nacional quedarán fuera del ajuste y mantendrán sus tarifas actuales: boleto mínimo de $742,81, $757,67 con SUBE registrada, $340,95 para beneficiarios de la Tarifa Social y $1.515,33 sin SUBE registrada.

Los usuarios del transporte público sufrirán un nuevo golpe en sus presupuestos.

Aumento en trenes y subte

Desde el 1º de agosto regirá también un nuevo tramo del incremento de los boletos de tren fijado por el gobierno nacional en mayo. El alza será de entre el 10,5% y el 11%, según la sección. La actualización mensual impactará en todas las líneas ferroviarias del AMBA.

Aquellos pasajeros que viajen con tarjeta SUBE pasarán a pagar $420, $590 o $730, según el tramo recorrido, mientras que el boleto en efectivo tendrá un valor único de $1.500 para las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

En tanto, los usuarios del subte porteño afrontarán un aumento del 3,9% desde el próximo mes. Los valores tarifarios quedarán de la siguiente manera:

-Boleto general con SUBE registrada: $1.684.

-Boleto con SUBE sin registrar: $2.541,10.

-Premetro: $567,35.

-Tarifa Social: $567.

-Boleto estudiantil: $226.