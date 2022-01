El dólar blue cerró en $211, en un nuevo récord

En tanto, en el segmento mayorista el dólar se ubicó en $104,17, mientras que la cotización en Banco Nación se mantuvo en $109. A su vez, el dólar ahorro alcanzó a $ 179,85.

Por su parte, el contado con liquidación subió a $ 212,72 y el MEP trepó hasta 204,73.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $142,53 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $180,91.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de 50 millones de dólares, para abastecer la demanda de divisas en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 214 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 52 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 510 millones.

Los bonos argentino sumaban su decimosegunda rueda con caídas y elevaron el Riesgo País rompió la barrera de los 1900 puntos y alcanzó a 1905.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a referirse en las últimas horas a las negociaciones con el FMI, y alertó que si ese organismo "empuja a la Argentina a una situación desestabilizante, va también a tener una legitimidad menor en el futuro".

"Si queremos protegernos entre todos y proteger el funcionamiento del multilateralismo, es importante acordar algo que sea creíble. Y creíble quiere decir implementable", expresó el funcionario, con relación al acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el organismo crediticio.