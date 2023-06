El dólar blue pegó otro salto: ¿a cuánto cerró este miércoles?

La brecha cambiaria del dólar blue se posiciona a 94% respecto del dólar minorista y en el 101% respecto al mayorista.

El dólar marginal marcó un incremento de $ 150 desde que comenzó el año, es decir un 43% en seis meses.

Las demás cotizaciones

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $259,85 promedio, con un incremento de 72 centavos respecto al último registro del día de ayer.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,3 %, a $502,46; mientras que el MEP sube 0,5 %, a $475,34, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un aumento de 90 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $248.

Con el cierre de hoy, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $337,80 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $428,75.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $454,74, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $519,7.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 396 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 75,50 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 638 millones.

Pese a pagar por la importación de energía, el BCRA tuvo un resultado positivo de 111 millones de dólares. Se disparó el dólar blue.

El Banco Central, con saldo positivo

El Banco Central finalizó hoy con un saldo positivo de US$51 millones en el mercado cambiario, y encadenó su segunda jornada consecutiva con compras.

En la ronda de hoy, el dólar agro aportó liquidaciones por más de US$20 millones y hubo nuevamente ingresos por inversiones extranjeras directas.

De esta manera, tras las compras del día, el rojo de junio se redujo de US$111 millones a US$60 millones.

Estos resultados se dan en un contexto donde las liquidaciones de operaciones vinculadas a más de 50 cadenas de economías regionales tienen vigente un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar hasta el 31 de agosto próximo.

"Se mantuvo el ingreso de divisas en concepto de inversiones extranjeras, alimentando la oferta en el mercado", precisó el analista Gustavo P. Quintana.

Las bolsas iCiudad: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobrezanternacionales operan con resultados mixtos y el petróleo con pérdidas

Las principales bolsas internacionales registraban hoy resultados mixtos en sus principales activos, mientras que el petróleo operaba con pérdidas en los mercados de referencia.

Las principales bolsas en la región Asia-Pacífico cerraron hoy con altibajos: Japón ganó 1,47% y Taiwán 0,13%; Corea del Sur, en cambio, perdió 0,72%, Hong Kong 0,58%, y China sumó 0,25% en su índice Shenzhen, pero restó 0,14% en el Shanghái.

En Europa, las bolsas de referencia operaban con ganancias: Londres subía 0,22%; Madrid, 1,21%; París, 0,57%; Frankfurt, 0,54%; y Milán, 0,94%, según la agencia Bloomberg.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, bajaba 0,23% y se ubicaba en 34.131,79 puntos; mientras que los índices selectivo S&P 500 y tecnológico Nasdaq crecían 0,42% y 0,56%, respectivamente.