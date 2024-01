El dólar blue se mantuvo estable y cerró a $1.245

Por su parte, la brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en 51,3%. El dólar blue aumenta $220 en lo que va de 2024, luego de terminar el año pasado en los $1.025.

A su vez, el dólar MEP sube a $1.246,77 y es la más activa de las cotizaciones en el día de hoy subiendo $14.05 en la jornada.

El Contado con Liquidación cotiza estable a $ 1.303,11 apenas dos pesos por debajo del cierre de la víspera.

Antes del ajuste diario el dólar mayorista tiene un valor de $ 823,10 mientras en el Banco Nación es de $ 842,25 y en el resto de los bancos se ubica en $ 870,13. De esta forma el valor del dólar Tarjeta es de $1.347,70

El Banco Central compró ayer US$ 164 millones y el nivel de reservas brutas ascendió a US$ 24.847 millones.

Por su parte, el índice S&P Merval subía 3,09% y se ubicaba en 1.290.336,930 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada en la que la mayoría de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street operaba en alza.

En el panel líder de la Bolsa porteña la mayor suba corresponde al papel de Banco Macro, con un avance de 6,95%; seguido por Grupo Financiero Galicia (5%) y Telecom (4,81%).

Por su parte, las ADR de empresas argentinas en Wall Street en su mayoría marcaban subas encabezadas por Banco Macro con un ascenso de 4,9%, seguido por YPF (4,2%) y Edenor e IRSA (4%).

En el segmento de renta fija los bonos en dólares en su mayoría anotaban subas de hasta 1,1%, mientras que los títulos en pesos registraban ascensos de hasta 2,6%.

En este marco, el riesgo país se ubicaba en 1.886 puntos básicos.

La CAME pidió al Gobierno que no se apliquen a las pymes las nuevas tasas en punitorios

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, que se excluya a las micro y pequeñas empresas del incremento de las tasas de intereses resarcitorios y punitorios, que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cobrará a partir del 1° de febrero con un sistema de actualización bimestral.

“Al momento del vencimiento impositivo la pyme ve si tiene los fondos o no para afrontar el pago. En caso de no tenerlos la única solución es entrar en mora con el organismo de recaudación”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González, según un comunicado de la entidad.

La difusión de este pedido ocurre a horas de la reunión que Caputo tendrá con referentes de las cámaras empresariales, entre las cuales está invitada la CAME.

González hacía referencia a la resolución 3 del ministerio que incrementa la tasa de los punitorios y resarcitorios que deben pagar los contribuyentes que caigan en mora.

Consideran que la resolución no contempla la situación de las pymes, y las microempresas que "no tienen la posibilidad de contar con un acceso rápido y simple al crédito bancario".