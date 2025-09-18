El dólar blue trepó a $1.515 y el Banco Central vendió 379 millones para frenarlo

Mientras que en el Banco Nación (BN) el dólar subió $10 y cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.474,5 a centavos por debajo del techo de la banda, hoy en $1.474,83.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.485 para la compra y a $1.515 para la venta, en el mercado informal de la City porteña. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantiene en terreno positivo (+2,7%).

El dólar MEP operó a $1.515,94 y la brecha contra el mayorista es de 2,8%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.528,03, por lo cual la brecha es de 3,6%.

image

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.527,99, según Bitso. El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los u$s117.550, según Binance.

El riesgo país se dispara por encima de los 1.400 puntos básicos y ya acumula un salto de más de 50% desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

El índice S&P Merval, que incluye a las acciones líderes del mercado local, baja 5,1% medido en pesos. En Wall Street, las acciones argentinas se desploman hasta 9,6% de la mano Grupo Supervielle, seguida de Edenor (-9,4%) y Banco Galicia (-8,8%). Las únicas que suben son Bioceres (+1,7%) y Mercado Libre (+2,3%).