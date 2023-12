El dólar blue tuvo un nuevo incremento y llegó a $1.070

El dólar minorista alcanzó una cotización máxima de 700 pesos para la venta en algunas entidades bancarias, a la espera de los anuncios que realizará esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Banco Central también notificó esta tarde que mañana quedará sin efecto la comunicación que exigía "conformidad previa" del organismo monetario para la demanda de dólares, tras dos días de vigencia a la espera de la designación de las nuevas autoridades del BCRA.

Frente a esta situación, algunas entidades del sector privado decidieron incrementar la cotización de la divisa estadounidense a modo de cobertura, ante la necesidad de sus clientes de abonar la liquidación de sus tarjetas de créditos con compras realizadas en el exterior o vía courier.

En las pantallas del Banco Nación la cotización del dólar minorista se mantuvo a $400,5 para la venta y $365,5 para la compra con respecto al lunes.

La cotización más alta -en base al relevamiento del BCRA- correspondió al Banco Galicia que alcanzó los $700, seguida por el ICBC en $540, mientras que en Supervielle, Patagonia, Santander e Itaú fue de $500.

En lo que respecta a los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 4,8%, en $1048,30; mientras que el MEP avanzó 2,2%, en $1015,70.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en un rango de entre $364,45 y $366,45 por unidad, cincuenta centavos por arriba del cierre de ayer, "con un mínimo volumen operado tras otra jornada con virtual feriado cambiario", precisó el analista de mercados, Gustavo Quintana.

La cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $506,177 para la venta en el marco de las medidas adoptados por la autoridad monetaria de aplicar "la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio".

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 8,472 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) no hubo operaciones y el mercado de futuros Rofex por US$ 140 millones.

Dólar El dólar blue superó los $1000.

"Evitamos el feriado cambiario", dijo Pesce sobre las operaciones bajo "conformidad previa"

El ahora expresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, explicó hoy que con la disposición de operaciones en el mercado cambiario bajo "conformidad previa" se evitó ayer un feriado cambiario, que -sostuvo- "no era necesario", al tiempo que consideró que "sería prudente" que esa medida "se extendiera a hoy y se levante mañana", una vez conocidas las medidas económicas que anunciará esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Evitamos el feriado cambiario, que no era necesario", subrayó Pesce, cuya renuncia al BCRA fue aceptada formalmente mediante el Decreto 18/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial.

En diálogo con Radio 10, Pesce añadió: "Dejamos abierto el mercado de cambios en caso de que hubiera alguna situación de emergencia para dar acceso al mercado".

En este sentido, mencionó que "hubo liquidaciones de algunos exportadores y algunos pagos".

Según explicó, la disposición contempló que "el lunes vencía el decreto que permitía liquidar las exportaciones al 50% en el mercado de títulos contra dólares", y que "los anuncios del nuevo gobierno no se habían hecho".

Seguidamente, Pesce consideró que "sería prudente que esta exigencia de conformidad previa del BCRA para realizar cualquier compra en el mercado se extendiera a hoy y se levante mañana, cuando ya estén tomadas las medidas que regulan el mercado cambiario y anunciado el nuevo plan del Gobierno".