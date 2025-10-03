El FMI y Estados Unidos coordinan un "amplio" plan de asistencia financiera para Argentina

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. reveló una “muy buena” conversación con Scott Bessent, para apoyar reformas de Milei.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reveló este viernes que mantuvo una conversación "muy buena" con Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, para coordinar el apoyo a la Argentina.
El mensaje, difundido a través de la cuenta de X (ex Twitter) de Georgieva, confirma que Estados Unidos tiene en marcha "amplios planes de asistencia financiera" para el país, que incluyen una herramienta clave: el uso de sus tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.
"Muy buena llamada con @SecScottBessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina", escribió Georgieva. Y agregó "Discutimos los amplios planes de Estados Unidos para la asistencia financiera, incluido el uso de las tenencias estadounidenses de DEG".
Los Derechos Especiales de Giro (DEG o SDR, por sus siglas en inglés) son un activo de reserva internacional creado por el FMI. Que Estados Unidos ponga sobre la mesa la posibilidad de utilizar sus propias tenencias de DEG para asistir a la Argentina es una señal de respaldo, que podría traducirse en un importante alivio financiero para las arcas del Banco Central.
El mensaje de Georgieva concluye: "Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", cerró la directora del Fondo.
Este tuit representa el respaldo más explícito y coordinado hasta la fecha por parte de los dos actores más importantes del sistema financiero internacional (Estados Unidos y el FMI) para el plan de estabilización de la economía argentina.
