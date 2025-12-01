Caso ANDIS: Spagnuolo presenta un informe que señala audios editados

El análisis técnico fue elaborado por Graudio Forensics, una empresa con sede en Madrid. Según la presentación, los audios carecen de continuidad temporal, incluyen cortes y ediciones múltiples y muestran señales compatibles con manipulación intencionada. La firma también menciona la posible presencia de voz sintética, lo que generaría dudas sobre la correspondencia real de ciertos fragmentos.

multimedia.normal.89587739ee3a43eb.bm9ybWFsLndlYnA= Diego Spagnuolo junto al presidente Javier Milei.

Las grabaciones fueron difundidas por distintos medios y atribuían a Spagnuolo la coordinación de un supuesto mecanismo de direccionamiento de compras dentro de ANDIS, con foco en la droguería Suizo Argentina. En esos audios se sugería un circuito de pagos ilegales y sobreprecios, lo que llevó a la apertura de la investigación y a una serie de allanamientos.

La defensa sostiene que cualquier edición podría alterar el sentido de las conversaciones e influir en la interpretación judicial. Por eso pide que se revise el peso probatorio del material y que el juzgado considere un análisis técnico independiente.

Otras pruebas en el expediente

El fiscal federal Franco Picardi señaló que los audios no son la única evidencia disponible. Aclaró que el expediente también incorpora documentos, comunicaciones y material secuestrado durante las medidas realizadas desde el inicio del proceso.

Con la nueva pericia sumada, el juzgado deberá definir si ordena un estudio oficial que contraste los hallazgos del informe europeo, en un escenario donde la investigación continúa en curso y aún faltan resolver varios puntos técnicos.