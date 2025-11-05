El dólar se mantuvo estable y se desplomó el riesgo país

Mientras que Banco Nación (BNA) el dólar minorista finalizó a $1,425 para la compra y $1.475 para la venta, un descenso de $10 con respecto a la víspera.

A nivel mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.443 para la compra y $1.452 para la venta, un retroceso de 0,14% ($2) con respecto a la jornada anterior. El volumen de contado operado fue mayor a U$s532,9 millones, en la antesala al feriado bancario del próximo jueves.

El denominado dólar blue o paralelo cayó este miércoles a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

image

El dólar Contado con liquidación (CCL) cotizó a $1.521,36 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 4,8%. El dólar MEP cerró a $1.478,74 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.486,62, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los U$s104.078 según Binance.

Cayó el riesgo país

El riesgo país que mide el JP Morgan retrocedió hasta los 633 puntos básicos. Se trata del nivel más bajo desde el 3 de febrero de este año.

El índice S&P Merval medido en dólares cayó 0,1%, mientras que en pesos arroja un retroceso del 0,7%. Dentro de las acciones líderes las que más caen aparecen Central Puerto (-4,7%), Edenor (-3,7%) y Cresud (-3,3%).

Mientras que en los ADRs, hubo mayor disparidad en las cotizaciones. Entre las pérdidas resaltó la de Central Puerto (-3,4%), mientras que las ganancias fueron lideradas por Loma Negra (+6,4%).