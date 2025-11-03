El dólar volvió a los $1.500 y el mayorista quedó cerca del techo de la banda

En el mercado mayorista, el tipo de cambio avanzó $37 y cerró en $1.482, apenas 1% por debajo del techo de la banda cambiaria, hoy fijado en $1.497,50. La semana pasada había descendido $47 (-3,15%), pero esa baja no alcanzó para compensar la suba mensual de octubre, que fue del 4,7%.

Los dólares financieros también retomaron la tendencia alcista: el MEP operó a $1.494,65 y el CCL a $1,571,10, reflejando un rebote tras varios días descensos. En contraste, el blue se mantuvo estable en $1.440 para la venta, después de una caída de $80 durante la semana anterior.

En el mercado de futuros, los contratos a corto plazo subieron, mientras que los de mayor vencimiento mostraron ligeros retrocesos. Según los precios implícitos, se proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.479 para noviembre y de $1.517 para diciembre.

Pese a lo convulsionado del mercado, el Banco Central no tuvo que salir a vender dólares para frenar el alza. El dólar oficial inició el mes en alza.

La reacción en la City tras los cambios en el Gabinete

En la city, los operadores mantienen una expectativa moderadamente optimista: creen que el dólar podría estabilizarse si el Gobierno avanza con las reformas estructurales prometidas por el presidente Javier Milei. No obstante, advierten que la volatilidad sigue latente debido a los cambios recientes en el Gabinete.

El mandatario anunció la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete –cargo que ahora ocupa Manuel Adorni– y nombró a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. “Los cambios fueron recibidos con una sensación mixta dentro del espectro político: decepción por la partida de Francos y sustitución por alguien con menos experiencia, aunque totalmente alineado con el presidente”, comentaron desde la consultora Max Capital.

Según los operadores del mercado, el repunte del dólar se debe principalmente a dos factores: la escasa oferta del sector agroexportador y la mayor liquidez en pesos tras la última licitación del Tesoro. A esto se suma que el Tesoro inyectó alrededor de $5billones al renovar sÓlo el 57% de los vencimientos en dicha licitación, lo que incrementó la cantidad de pesos circulantes y generó presión sobre el tipo de cambio.

Con este panorama, los analistas anticipan que el dólar podría seguir bajo tensión alcista en las próximas semanas, en medio de un clima de cautela e incertidumbre respecto a las próximas medidas económicas.