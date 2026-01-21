Bajó el dólar oficial y los mercados operaron en alza

Mientras que en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.452,35 para la venta y quedó $2 por debajo de la jornada anterior. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.430,50, una baja de $4,50.

El denominado dólar blue o paralelo bajó $5 y operó a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta en el mercado paralelo de la City porteña.

El dólar CCL operó a $1.516,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%. El dólar MEP se ofreció a $1.467,98 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.891,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.518,79, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.835, según Binance.

Luego de la intervención de Javier Milei en Foro Económico de Davos, el índice S&P Merval avanza 1,5% en su medición en pesos, hasta los 2.966.077. En el panel líder de la Bolsa porteña, las mayores subas de la rueda están encabezadas por Edenor, que avanza 3,8%, seguida por Banco Macro con una mejora de 3,5%, y por Telecom Argentina que gana 2,2%.

Entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, las mayores subas de la jornada están lideradas por Edenor que avanza 6,2%, seguido por Grupo Financiero Galicia, con una ganancia de 2,3%, y Grupo Supervielle, que sube 2%.

Los bonos en dólares operan mixtos: la mayor suba era para el Global 2046 (+0,4%), y la mayor baja para el Bonar 2035 (-0,3%). El riego país quedó en 567 puntos.