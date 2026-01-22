¡Ahora negocia con comunistas!: Javier Milei dijo que quiere fortalecer el comercio con China

Desde Davos, Milei volvió a respaldar el programa económico y explicó que las bandas cambiarias cumplen un rol pedagógico. “Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que una vez eliminado el excedente de pesos, el mercado cambiario podrá flotar libremente “sin ningún tipo de problemas”.

El mandatario también se refirió a la situación financiera del país y descartó una necesidad urgente de volver al financiamiento externo. Señaló que Argentina paga los intereses de la deuda con superávit y que su prioridad es fortalecer el mercado de capitales local antes que emitir deuda en el exterior. Aun así, admitió que, en el peor de los casos, podría recurrir a Wall Street para refinanciar vencimientos, aunque aclaró que esa opción sigue condicionada por el elevado riesgo país.

Alineamiento estratégico con Estados Unidos

En materia comercial, Milei ratificó su alineamiento estratégico con Estados Unidos y adelantó que el acuerdo bilateral entre ambos países está “casi listo” para ser firmado. Sin embargo, subrayó que esa relación no limita la posibilidad de comerciar con otros actores globales y destacó especialmente el rol de China.

“Para nosotros China es una fuente de oportunidades para expandir mercados. Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta”, afirmó en declaraciones a la agencia Bloomberg. En esa línea, sostuvo que Argentina es uno de los países más cerrados del mundo en relación con su PBI per cápita y defendió una mayor apertura como motor de crecimiento.

Recordemos que durante su campaña en agosto de 2023, Milei había dicho explícitamente que "no hacía pactos con comunistas"

El Presidente argumentó que la liberalización comercial genera beneficios para los consumidores y el empleo en el mediano plazo. “Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, explicó.

Por último, Milei volvió a marcar distancia política con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un comentario irónico que profundizó la tensión personal entre ambos. No obstante, aclaró que, más allá de las diferencias ideológicas, la relación bilateral se mantiene en términos “adultos” y remarcó que su gobierno sigue impulsando cambios dentro del Mercosur para volverlo “más flexible y más dinámico”, en un contexto en el que —según señaló— están en juego los intereses de millones de personas.