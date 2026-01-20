El dólar se mantuvo estable y Banco Central volvió a comprar divisas

Mientras que en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.434,50. La cotización quedó a 8,1% del techo de la banda, la brecha máxima desde el 17 de noviembre.

El Banco Central compró U$s8 millones y extendió a 12 las jornadas consecutivas con saldo positivo. En lo que va de 2026, la autoridad monetaria ya acumula compras por alrededor de US$ 716 millones y las reservas brutas quedaron en US$ 44.874.

image

El denominado dólar blue o paralelo bajó a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta en el mercado paralelo de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.523,36 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,8%. El dólar MEP cerró a $1.470,08 y la brecha con el dólar oficial es de 2,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.516,33, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotizó en US$ 89.270, según Binance.

Los activos argentinos operaron sin una tendencia definida al promediar la rueda de este martes. El MERVAL cediò 0,4%, mientras que los ADRS en Nueva York muestran mayoría de bajas. Los bonos ofrecen resultados mixtos y el Riesgo País sube a 570 puntos.