El FMI pide un aumento del monotributo y que más trabajadores paguen ganancias

La propuesta del organismo consiste en un “alineamiento” gradual de las cuotas y contribuciones sociales del Monotributo con las del régimen general. Esta reforma se estima que podría aportar hasta 1 punto del PBI en ingresos adicionales.

Al analizar la reforma, el tributarista Cesar Litvin, en diálogo con Esta Mañana por Radio Rivadavia, sostuvo que “los que deberían preocuparse son los que están en las últimas categorías del monotributo porque si se reducen esas categorías, el salto a ser responsable inscripto es un salto al abismo, ya que genera mucho más pago de impuestos”.

El esquema supondría un impacto directo a los trabajadores que pasarían a pagar ganancias y que se sumarían al que ya sufrieron a principios del mandato de Milei cuando el Presidente, en contra de una promesa de campaña y de un voto como diputado, reimpuso el cobro de la cuarta categoría de ese impuesto, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia.

En paralelo, el “alineamiento” del monotributo con el régimen general, que tendría un impacto fiscal del 1% del PBI, implicaría una suba muy importante para la franja de emprendedores y empleados informales que pagan este tributo, que además es la que más está creciendo, a expensas de los trabajadores formales.

El gobierno había amagado con una reforma del monotributo en noviembre del año pasado, pero después dio marcha atrás y la dejó sin efecto. Ahora, el pedido del Fondo llega en un contexto marcado por el reciente anuncio sobre la baja de las retenciones a las exportaciones de granos.

Implicancias de pasar a ser Responsable Inscripto

Facturación: se deja de emitir factura tipo C para pasar a emitir A o B, permitiendo discriminar el IVA. Esto facilita la contratación con grandes empresas que exigen factura A, mientras que las exportaciones siguen utilizando la factura E.

Gestión del IVA: se deben informar las ventas y compras mensualmente para calcular el saldo a pagar, con la posibilidad de diferir el pago por dos meses si el contribuyente es PyME o pequeño contribuyente. Además, es posible utilizar el IVA de las compras como crédito fiscal para reducir el saldo a pagar, volviendo fundamentales los gastos y costos operativos.

Impuesto a las Ganancias: a diferencia del monotributo, se debe presentar una declaración anual que calcula el impuesto según una escala progresiva, tras deducir gastos y otras deducciones. En el caso de las sociedades, la declaración se realiza al cierre de su ejercicio.

Aportes previsionales (Autónomos): se debe abonar una cuota fija mensual destinada al aporte jubilatorio, la cual ronda los $70.000.

Impuesto a los Débitos y Créditos: se aplica una alícuota del 0,6% sobre los movimientos bancarios. No obstante, las PyMEs pueden deducir el 100% de este monto de Ganancias, y las personas físicas están exentas si utilizan cajas de ahorro o billeteras virtuales.

Categorías actuales del Monotributo