El FMI pide un aumento del monotributo y que más trabajadores paguen ganancias

El organismo mencionó la necesidad de una "reforma tributaria integral" que impactará de lleno en los trabajadores. Se conoce después del desembolso de US$ 1000 millones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un diagnóstico crítico sobre el esquema impositivo argentino, al que calificó como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, y planteó reformas entre las que se destaca un ajuste en Ganancias y contribuciones del Monotributo.
En su último staff report, el organismo trazó una hoja de ruta para una reforma que busca ampliar la base de recaudación en hasta 3,3 puntos del PBI, poniendo el foco en el endurecimiento del Monotributo y la ampliación del Impuesto a las Ganancias.
Para el FMI, el régimen simplificado, si bien ayudó a la formalización, hoy genera una carga impositiva “mucho menor” que la del régimen general. Según el documento, esta diferencia incentiva que las empresas no crezcan y que los contribuyentes eviten el salto al sistema general para no enfrentar costos más altos.
En este sentido, apuntó a la estructura de cuotas fijas, al considerar que genera “saltos bruscos” entre categorías que desalientan avanzar hacia escalas superiores, acumulando contribuyentes por debajo del límite de facturación correspondiente.
La propuesta del organismo consiste en un “alineamiento” gradual de las cuotas y contribuciones sociales del Monotributo con las del régimen general. Esta reforma se estima que podría aportar hasta 1 punto del PBI en ingresos adicionales.
Al analizar la reforma, el tributarista Cesar Litvin, en diálogo con Esta Mañana por Radio Rivadavia, sostuvo que “los que deberían preocuparse son los que están en las últimas categorías del monotributo porque si se reducen esas categorías, el salto a ser responsable inscripto es un salto al abismo, ya que genera mucho más pago de impuestos”.
El esquema supondría un impacto directo a los trabajadores que pasarían a pagar ganancias y que se sumarían al que ya sufrieron a principios del mandato de Milei cuando el Presidente, en contra de una promesa de campaña y de un voto como diputado, reimpuso el cobro de la cuarta categoría de ese impuesto, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia.
En paralelo, el “alineamiento” del monotributo con el régimen general, que tendría un impacto fiscal del 1% del PBI, implicaría una suba muy importante para la franja de emprendedores y empleados informales que pagan este tributo, que además es la que más está creciendo, a expensas de los trabajadores formales.
El gobierno había amagado con una reforma del monotributo en noviembre del año pasado, pero después dio marcha atrás y la dejó sin efecto. Ahora, el pedido del Fondo llega en un contexto marcado por el reciente anuncio sobre la baja de las retenciones a las exportaciones de granos.
Implicancias de pasar a ser Responsable Inscripto
Categorías actuales del Monotributo
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