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El FMI pidio ampliar el impuesto a las ganancias y cambiar el IVA en Argentina

El organismo propuso que más trabajadores vuelvan a pagar Ganancias y sugirió cambios en IVA, Monotributo y retenciones para aumentar la recaudación.

El Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco sobre el sistema tributario argentino y pidió avanzar con una reforma integral que incluya cambios en Ganancias, IVA, Monotributo y retenciones al agro., propuesta Que fue presentada en el marco de la revisión del “Artículo IV” del acuedo firmado con Argentina y aparece alineada con el compromiso asumido por el Gobierno nacional de enviar un proyecto antes de fin de año.

Entre los puntos centrales del informe, el FMI planteó que más trabajadores vuelvan a tributar el impuesto a las Ganancias. Según el organismo, actualmente la recaudación por ese tributo representa apenas el 1,8% del PBI y quedó por debajo de otros países de la región luego de los cambios aplicados en 2023.

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

“El piso de exención todavía sigue por encima de los niveles previos a 2023”, sostuvo el informe. En esa línea, el Fondo propuso reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores formales quede alcanzado nuevamente por el impuesto.

El documento también hizo foco en el IVA y sugirió avanzar hacia una unificación de alícuotas, acompañada por mecanismos de compensación para sectores vulnerables. Según el organismo, buena parte del gasto tributario argentino se concentra en exenciones y beneficios vinculados a ese impuesto y al Monotributo.

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Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

Sobre ese régimen simplificado, el FMI reconoció que permitió formalizar trabajadores y pequeños contribuyentes, aunque advirtió que la diferencia con el régimen general “desalienta el crecimiento de empresas y provoca saltos bruscos entre categorías”. Por eso, recomendó acercar progresivamente ambos sistemas y simplificar escalas y aportes.

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El informe también incluyó cuestionamientos a las retenciones agropecuarias, al sostener que una reducción gradual podría impulsar exportaciones y producción, y que una eliminación total tendría impacto positivo sobre el ingreso de divisas y el crecimiento económico.

Además, el Fondo pidió revisar impuestos considerados “distorsivos”, como los vinculados a transacciones financieras, y avanzar hacia un esquema tributario más simple y coordinado entre Nación y provincias.

Según las estimaciones oficiales del organismo, una reforma integral podría generar ingresos equivalentes al 3,3% del PBI. La mitad de esos recursos, señalaron, debería destinarse a las provincias.

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