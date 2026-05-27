El FMI pidio ampliar el impuesto a las ganancias y cambiar el IVA en Argentina

El documento también hizo foco en el IVA y sugirió avanzar hacia una unificación de alícuotas, acompañada por mecanismos de compensación para sectores vulnerables. Según el organismo, buena parte del gasto tributario argentino se concentra en exenciones y beneficios vinculados a ese impuesto y al Monotributo.

1776272846689 Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

Sobre ese régimen simplificado, el FMI reconoció que permitió formalizar trabajadores y pequeños contribuyentes, aunque advirtió que la diferencia con el régimen general “desalienta el crecimiento de empresas y provoca saltos bruscos entre categorías”. Por eso, recomendó acercar progresivamente ambos sistemas y simplificar escalas y aportes.

El informe también incluyó cuestionamientos a las retenciones agropecuarias, al sostener que una reducción gradual podría impulsar exportaciones y producción, y que una eliminación total tendría impacto positivo sobre el ingreso de divisas y el crecimiento económico.

Además, el Fondo pidió revisar impuestos considerados “distorsivos”, como los vinculados a transacciones financieras, y avanzar hacia un esquema tributario más simple y coordinado entre Nación y provincias.

Según las estimaciones oficiales del organismo, una reforma integral podría generar ingresos equivalentes al 3,3% del PBI. La mitad de esos recursos, señalaron, debería destinarse a las provincias.