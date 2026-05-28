Recesión: cae la venta de combustibles por tercer mes consecutivo

El informe también expuso diferencias marcadas entre segmentos. La nafta súper cayó 1,63% interanual y el diésel Grado 2 sufrió un derrumbe del 9,96%, mientras que las variantes premium consiguieron sostenerse con números positivos: en ese grupo, la nafta premium mostró un alza del 0,76% y el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%. Los especialistas vinculan ese comportamiento con las promociones y descuentos impulsados por algunas petroleras, que achicaron la brecha de precios respecto de los combustibles comunes.

combustible En el acumulado del primer bimestre de 2026, las ventas totales reflejan una baja del 0,7% frente al mismo período de 2025.

A nivel provincial, Buenos Aires lideró otra vez el volumen de ventas con 468.312 metros cúbicos comercializados. Córdoba quedó detrás con 141.750 y una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe mantuvo registros similares a los del año pasado. Entre las jurisdicciones con mejores resultados sobresalieron San Juan, Neuquén y Tucumán.

En cuanto a las compañías, YPF fue la única gran firma que logró incrementar sus despachos, con 746.648 metros cúbicos vendidos y una mejora interanual del 1,79%. En paralelo, Shell, Puma Energy, Axion y Dapsa terminaron abril con bajas. Además, varias estaciones comenzaron a recortar horarios nocturnos para reducir costos operativos y reforzar la seguridad.