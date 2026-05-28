Recesión: cae la venta de combustibles por tercer mes consecutivo

El encarecimiento en los surtidores modificó hábitos cotidianos y golpea con fuerza a las estaciones de servicio.
La demanda de combustibles atraviesa otro período de retroceso en el país y abril volvió a cerrar con números negativos. La combinación entre subas constantes en los surtidores y la pérdida de capacidad de compra impactó de lleno en el consumo, que acumuló tres meses consecutivos en baja.
Según datos difundidos por el portal Surtidores a partir de estadísticas oficiales de la Secretaría de Energía, durante abril se despacharon 1.333.298 metros cúbicos en todo el territorio nacional. La cifra quedó por debajo de los registros del mismo período del año pasado. En comparación con abril de 2025, la merma fue del 2,38%, mientras que frente a marzo el descenso alcanzó el 1,98%. Dentro del sector crece la preocupación por una tendencia negativa que se sostiene desde el arranque de 2026.
El aumento de los precios aparece como uno de los principales motivos detrás de la retracción. Los valores de la nafta y el gasoil medidos en dólares quedaron entre los más elevados de la región, situación que obligó a muchos conductores a reducir litros o elegir montos fijos para controlar gastos.
El informe también expuso diferencias marcadas entre segmentos. La nafta súper cayó 1,63% interanual y el diésel Grado 2 sufrió un derrumbe del 9,96%, mientras que las variantes premium consiguieron sostenerse con números positivos: en ese grupo, la nafta premium mostró un alza del 0,76% y el gasoil Grado 3 avanzó 5,85%. Los especialistas vinculan ese comportamiento con las promociones y descuentos impulsados por algunas petroleras, que achicaron la brecha de precios respecto de los combustibles comunes.
A nivel provincial, Buenos Aires lideró otra vez el volumen de ventas con 468.312 metros cúbicos comercializados. Córdoba quedó detrás con 141.750 y una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe mantuvo registros similares a los del año pasado. Entre las jurisdicciones con mejores resultados sobresalieron San Juan, Neuquén y Tucumán.
En cuanto a las compañías, YPF fue la única gran firma que logró incrementar sus despachos, con 746.648 metros cúbicos vendidos y una mejora interanual del 1,79%. En paralelo, Shell, Puma Energy, Axion y Dapsa terminaron abril con bajas. Además, varias estaciones comenzaron a recortar horarios nocturnos para reducir costos operativos y reforzar la seguridad.